Feroz incendio en taller mecánico provocó la destrucción de varios vehículos

El siniestro mantuvo en vilo a toda la comunidad durante la madrugada del jueves y se montó un gran operativo que reunió a diversas divisiones de las fuerzas, quienes lucharon incansablemente para calmar las aguas y devolverle la tranquilidad a todo el vecindario. A pesar de los destrozos causados y que las pérdidas materiales fueron significativas, es para resaltar que no hubo heridos si se tiene en cuenta la magnitud del fuego, como así también es importante que el mismo no se extendió a estructuras adyacentes o a los árboles que se encontraban en la vereda. Esto último podría haber afectado también el tendido eléctrico.

Ocurrió en la intersección de la Avenida Monteverde y calle 896, en un taller mecánico situado en un galpón. Por motivos que no fueron informados, un feroz incendio se desató en las inmediaciones y fueron los propios vecinos quienes al ver el humo que salía de allí dentro dieron aviso a los Bomberos Voluntarios locales. En sintonía, una autobomba llegó y desplegó sus mangueras, aunque no tuvieron más opción que pedir refuerzos, ya que solos no podían combatirlo.

En total fueron cinco dotaciones con un total de 14 rescatistas los que trabajaron en el lugar durante más de tres horas hasta poder apagar el foco ígneo. Lamentablemente no pudieron frenar los daños y varios vehículos, entre los que se encontraban una combi y un camión, terminaron con destrucción total, al igual que la estructura del lugar en el cual eran almacenados. También perdieron herramientas y máquinas.

Cabe destacar que un rescatista sufrió un golpe en la cara y fue atendido por profesionales médicos, quienes lo curaron allí sin la necesidad de tener que trasladarlo, mientras que no se registraron heridos.

Del operativo liderado por el Comandante en Jefe Maximiliano Mendoza participaron la Patrulla Urbana, Defensa Civil y el SAME.