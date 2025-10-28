Gionvini: "Hemos perdido esa confianza, es lo primordial para volver al triunfo"

Giovini se refirió a los últimos encuentros: "Estos últimos partidos contra Laferrere y contra Fénix, los arrancamos ganando, no lo pudimos cerrar, nos terminaron empatando. El otro día también siento que era un partido parejo, no siento que fuera para ir perdiendo pero bueno, lo pudimos levantar con el gol, me parece que tendría que haber venido antes. Más allá de lo que yo pueda decir, soy consciente de que lo que mandan son los resultados, necesitamos sacarlos urgentemente porque así lo pide el torneo".

El capitán remarcó la paridad del certamen y la necesidad de trabajar sin excusas. "El torneo es muy parejo, salvó los primeros dos o tres equipos de la tabla general, el resto estamos muy igualados en puntos y eso te habla de lo que está siendo el torneo, tener una mini racha no te asegura nada. Estamos trabajando para revertir la situación y para conseguir el objetivo, después tenés a los rivales que se te ponen enfrente que presentan dificultades que no esperas y no te queda otra que resolverlas", analizó. Algo que Giovini dejó muy claro es que no es momento de dar explicaciones que puedan ser confundidas con excusas, sino de enfocarse en el trabajo. "Te puedo decir muchas cosas pero en este momento no es bueno hablar porque se toma todo como una excusa. Se puede interpretar que lo que digo es para excusarme sobre algo en particular y la cuestión no es esa. Ahora es momento de trabajar, sobrellevar las dificultades que pueden ir apareciendo y tratar de sacar la situación adelante, estamos focalizados en eso e intentamos aislarnos de todas las cosas que están pasando alrededor para sacar resultados positivos y nada más", enfatizó.

El arquero agregó un mensaje para los hinchas: "Nosotros defendemos los colores de Brown, el que es hincha debería estar detrás de los que defienden los colores de Brown. Más allá de eso, nosotros nos enfocamos en hacer nuestro trabajo, lo hagamos bien o mal, créeme y lo pueden venir a ver quien quiera en los entrenamientos que dejamos todo para que la cosa salga bien".

Finalmente, el guardameta concluyó dejando en claro que la solución es mental. "Es solo cuestión de recuperar la confianza que tuvimos en algún momento, la misma que nos puso en racha positiva. Somos los mismos jugadores, no hay nada raro, no desapareció nadie ni nada raro. Somos los mismos que estuvimos en la buenas y ahora estamos pasando una mala. Hay que recuperar esa confianza porque el equipo se está brindando al máximo como siempre, quizás hoy falta esa confianza que antes te hacía meterla y hoy no la estamos metiendo. Hay que volver a creer y más que nunca saber que se puede", concluyó.