Grelak :"Estos tipos de partidos sirven para afinar detalles"

El ex Tristán Suárez empieza a pagar con goles la confianza depositada en él, ratificando que será una pieza clave en el ataque del club de la región. Tras el encuentro, el entrenador analizó el desempeño de sus dirigidos con una mirada equilibrada, destacando tanto los aciertos como los puntos a corregir en este tramo final de la pretemporada: "Estos tipos de partidos sirven para afinar detalles. La gran mayoría de los rivales que nos vamos a enfrentar son así: muy duros", sentenció el DT.

En el plano de los rendimientos individuales, Grelak se mostró satisfecho con la conexión de sus hombres de ofensiva. "Nos vi bien en el inicio de jugada, en la creación del juego y en la definición. Me gustó mucho lo de Domínguez, Lavezzi y un Axel Batista más participativo con la pelota", destacó. La sociedad entre estos tres nombres asoma como el eje creativo del Blanco para la temporada 2026, mostrando fluidez en la circulación y peso en el área rival.

Sin embargo, no todo fue perfecto y el técnico puso el foco en un desajuste táctico que el equipo sufrió durante el desarrollo del juego: "Tardamos en solucionar una parte táctica. Detrás de nuestros volantes, ellos nos ponían rápido 1 contra 1 y quedábamos mal parados. Eso se soluciona con entrenamiento y físico; muchos de nosotros llegamos con una exigencia física alta por los trabajos de pretemporada".