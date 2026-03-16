Habilitan la calle Presidente Perón y mejoran la conectividad vial en Rafael Calzada

La apertura de la traza lateral a través de un puente vial optimizan la conexión con la estación ferroviaria y la Ruta 4. El proyecto elimina las demoras por el paso del tren y ordena el flujo vehicular en tres niveles de circulación.
El Municipio de Almirante Brown habilitó la circulación de la calle Presidente Perón, completando una fase del nodo vial de Rafael Calzada. La nueva traza, que corre paralela al paso bajo las vías del ramal Temperley-Bosques de la Línea General Roca (LGR) inaugurado en diciembre, funciona como una alternativa clave para agilizar el acceso a la estación de trenes local y la conexión con la calle Güemes en dirección a Claypole y la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura).
La intervención técnica incluyó la construcción de un puente vial situado por encima del paso bajo nivel. Esta estructura permite vincular directamente la calle Güemes con el sector de la estación ferroviaria y conectar con la calle Perón, resolviendo un histórico nudo de congestión de tránsito en la zona sur del distrito.
La obra transforma la dinámica de movilidad en el sector al ofrecer tres opciones diferenciadas para conductores y peatones: paso bajo nivel, con el cruce bajo las vías del Ferrocarril General Roca; calle a nivel, la recientemente habilitada calle Presidente Perón para tránsito vecinal y de aproximación; y puente vial el cruce para vincular arterias transversales sin interferir con el flujo del túnel.
Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó el impacto de la obra: "Estamos transformando un punto histórico del tránsito. Hoy los vecinos cuentan con distintas alternativas que mejoran la conectividad, agilizan el tránsito y brindan más seguridad para peatones y conductores".
Por su parte, la secretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, subrayó que la zona quedó totalmente descongestionada al eliminarse la espera del paso del tren. El paso bajo nivel presenta las siguientes características: doble mano de circulación con dos carriles (9,50 metros de ancho total); una altura de 4,50 metros, lo que permite el tránsito de todo tipo de vehículos, incluyendo transporte público y de carga; seguridad peatonal, a través de la incorporación de dos cruces subterráneos específicos para peatones, y el equipamiento, con un sistema integral de iluminación con tecnología LED y nueva señalética vial.
Con la habilitación de ese esquema, el municipio busca no solo reducir los tiempos de viaje, sino también potenciar la seguridad vial en una de las áreas con mayor flujo vehicular de Almirante Brown, integrando de manera eficiente el transporte ferroviario con el automotor.
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