Habilitan la calle Presidente Perón y mejoran la conectividad vial en Rafael Calzada

Por su parte, la secretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, subrayó que la zona quedó totalmente descongestionada al eliminarse la espera del paso del tren. El paso bajo nivel presenta las siguientes características: doble mano de circulación con dos carriles (9,50 metros de ancho total); una altura de 4,50 metros, lo que permite el tránsito de todo tipo de vehículos, incluyendo transporte público y de carga; seguridad peatonal, a través de la incorporación de dos cruces subterráneos específicos para peatones, y el equipamiento, con un sistema integral de iluminación con tecnología LED y nueva señalética vial.

Con la habilitación de ese esquema, el municipio busca no solo reducir los tiempos de viaje, sino también potenciar la seguridad vial en una de las áreas con mayor flujo vehicular de Almirante Brown, integrando de manera eficiente el transporte ferroviario con el automotor.