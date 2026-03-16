La reconstrucción del andén central de la estación Ramos Mejía debería estar finalizada en julio

En el caso de la plataforma descendente, para los servicios en dirección a Once, fue inaugurada el 29 de mayo de 2016, es marcadamente estrecha, se encuentra muy desplazada hacia el Este de la estación, y el acceder a la misma obliga a cruzar la transitada calle Gabriel Ardoino (Segunda Rivadavia), ya que no hay vereda junto al ferrocarril, para utilizar el empinado puente peatonal que une las calles French y Moreno, recorrer 300 metros hasta el cruce peatonal subterráneo situado frente a la plaza Sarmiento, que permite salir a la calle Bolívar o 200 metros hasta el paso a nivel de la calle Monteagudo.

El andén central contaba con tres accesos: desde el paso a nivel (que se convirtió en peatonal desde noviembre de 2023, cuando se inauguraron los puentes modulares Papa Francisco) ubicado a la altura de la Avenida de Mayo y la calle Güemes, otro desde el citado cruce peatonal subterráneo, y antes del concesionamiento a Trenes de Buenos Aires (TBA) en mayo de 1995, también al mencionado puente peatonal.

Poco después fue habilitado la plataforma lateral para la detención de los trenes hacia Moreno, y se demolió la plataforma central, tras lo cual -ya durante la presidencia de Mauricio Macri- el emprendimiento se paralizó. Hubo que esperar hasta 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández, para que se realizara una nueva licitación, y los operarios reaparecieron. Pero como si existiera una maldición oculta, las tareas no avanzaron con el ritmo que se esperaba, y el 10 de diciembre pasado, con la asunción como presidente de Javier Milei llegó una nueva interrupción.

El 25 de noviembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial la licitación pública 18/24 para completar los trabajos, fijándose la apertura de los sobres 1 con la oferta de los interesados para el 17 de diciembre, para la que hubo una sola, la de Belfast Construction Management Sociedad Anónima y Ricavial Sociedad Anónima Unión Transitoria. La apertura de los sobres 2, con la oferta económica, tuvo lugar el 3 de febrero de 2025, y alcanzó un monto de más de 2.100 millones de pesos, a lo que había que sumarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Pero como si a la obra de Ramos Mejía la afectara un extraño karma, la adjudicación y el consecuente inicio de la obra insumió casi todo el año, y por esa razón, recién en diciembre último aparecieron los operarios. Se trata del "tercer inicio" y se espera que sea el definitivo, más allá de que los dos anteriores anuncios de completar los trabajos, a cargo de altas autoridades, terminaron en fracasos.

Según el pliego de especificaciones técnicas, "se proyecta completar las obras del andén central, para la ampliación del tránsito de formaciones, construcción de accesos, servicios y seguridad para los pasajeros y vecinos. La intervención permitirá la circulación de formaciones por las vías centrales (denominadas locales, en vez de hacerlo como actualmente por generales, lo que obliga a las formaciones a realizar un doble cambio de vía: en Liniers y en Haedo, con restricción de velocidad a 12 kilómetros por hora), vinculando de esta manera a la estación Ramos Mejía con el resto de las estaciones ya intervenidas de la Línea Sarmiento".

Se precisa que "la obra comprende también completar la restauración del edificio de la estación, su fachada exterior, cubierta, semicubiertos, y la finalización de las obras de boletería, hall y centro de atención al pasajero. También se intervendrá el paso bajo nivel existente, completando la escalera de acceso hacia el andén central y las salas de tableros".

Advierte que "se deberá tener a consideración que la presente licitación es el completamiento de una obra rescindida, el contratista deberá hacer un exhaustivo relevamiento de los avances de obra y ejecutar todos los trabajos necesarios para la entrega definitiva de la obra en perfecto estado de funcionamiento".

En el andén isla se realizará: el reemplazo de laberinto de ingreso al andén, en el paso a nivel peatonal que une la Avenida de Mayo con la calle Güemes; construcción de vereda de acceso en ese cruce; construcción de nuevo módulo de acceso SUBE y de nuevas escaleras de acceso y completamiento de rampas, como así también de borde de andén reglamentario y solados guía hacia módulos sanitarios y accesos.

Asimismo, completamiento de sanitarios públicos, oficina de jefe de estación, depósito de limpieza, oficinas de Gendarmería y cambistas; y de instalaciones sanitarias, pluviales, eléctricas, audio, datos, CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), alarma de intrusión, sistema contra incendio, equipamiento y señalética.

En el túnel peatonal existente (que une la plaza Domingo Faustino Sarmiento con la calle Bolívar) se completará la escalera hacia el andén central y se acondicionará la sala de tableros y bombas. Y respecto al edificio de la estación se completará la puesta en valor de su fachada, cubiertas, carpinterías, semicubiertos, y se completarán obras en la boletería, el centro de atención al pasajero y el hall. Y se conformará el cerramiento perimetral de la estación junto a la calle Leandro N. Alem (Segunda Rivadavia), en su posición original sobre la línea municipal.