Organizan Tren Solidario para llevar ayuda a Tucumán

La ayuda está destinada a varias localidades tucumanas, una de ellas La Madrid -situada a 100 kilómetros al Sudoeste de la capital provincial- en la que de sus 6 mil habitantes fueron evacuados en el momento crítico 4.500, muchos de los cuales optaron por instalarse en el pavimento de la Ruta Nacional 157, el único punto al que el agua no cubrió. El ministro de Obras Públicas provincial, Marcelo Nazur, precisó hoy que para que bajara el líquido, se realizaron tres cortes o zanjas en esa arteria, lo que permitió que el agua escurriera, tras permanecer inundado el pueblo casi dos días.

Este lunes aún 50 familias continúan a la vera de la Ruta 157, según detalló el funcionario, y se está procediendo a la limpieza de sus viviendas, con el objetivo de que puedan regresar a sus hogares. La Madrid, que se originó en el ramal ferroviario del actual Belgrano Cargas que une Córdoba con Tucumán, fue afectada por el río Marapá. Al respecto, Nazur indicó: “Se habían empezado a hacer obras en La Madrid, como por ejemplo los terraplenes para defender el ingreso del agua del río Marapa. Ese financiamiento se finalizó y se cortó. Hay cosas que se hicieron, otras que tenemos que hacer y otras que debemos proyectar para mitigar las inundaciones”.

Y el ministro de Obras Públicas de Tucumán advirtió sobre una situación histórica de la zona. “La Madrid, ya cuando se construía el ferrocarril (inaugurado en 1876) habían detectado que esta zona era inundable y que no se podía desarrollar ninguna ciudad ni ningún pueblo”.

En tanto, existe preocupación ya que el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores, anticipa tormentas fuertes para mañana a la tarde y especialmente por la noche, las que podrían generar nuevos anegamientos en terrenos que se encuentran saturados por las fuertes precipitaciones de la semana pasada.

Hace poco más de un año, el 11 de marzo, otro Tren Solidario de Emergencia llevó ayuda hasta La Vitícola, en las cercanías de Bahía Blanca, ciudad afectada por una grave inundación -originada por una lluvia que superó los 300 milímetros en pocas horas- que dejó como saldo 18 muertos, más de 1400 evacuados, y numerosos daños materiales, varios de los cuales aún no han sido subsanados.