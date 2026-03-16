Vence el plazo para pagar la cuota 1 y el saldo anual del Inmobiliario Rural con descuento de hasta el 15%

Los descuentos en ambos impuestos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “ Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También, está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.