Una mujer manejó seis kilómetros a contramano por la Panamericana y provocó un choque

La conductora circuló en dirección contraria y haciendo temerarias maniobras. La Policía montó un amplio operativo para detener su marcha.
En la Autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Campana, una mujer condujo su auto a contramano por el carril rápido durante seis kilómetros, en un insólito episodio, que obligó a desplegar un importante operativo policial con 12 patrulleros para detenerla.
Todo comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana, cerca de la planta de la empresa Holcim, cuando un Toyota Corolla comenzó a circular en contramano y hacer maniobras bruscas para evitar choques.
En pocos minutos se desplegó un operativo que incluyó casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial del municipio de Campana.
Los uniformados intentaron interceptar el vehículo y obligar a la conductora a detener su marcha, pero la conductora mujer no respondió a las señales de los policías y tampoco intentó detenerse en la banquina.
Su recorrido tuvo punto final cerca de la intersección de Schinoni y la colectora sur, donde los efectivos montaron un operativo cerrojo para intentar bloquear su peligroso andar.
Durante la cinematográfica persecución, varios patrulleras se ubicaron para reducir la velocidad del vehículo y obligarlo a detenerse, mientras los automovilistas trataban de esquivar el coche que circulaba en sentido contrario.
En este contexto, a la altura del kilómetro 70 de la Panamericana una camioneta Toyota Hilux 4x4 chocó contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.
El conductor de la Hilux debió recibir asistencia médica en el lugar, mientras que los efectivos policiales involucrados también fueron trasladados a un hospital para su evaluación.
Finalmente, los policías lograron interceptar y detener a la mujer. Una vez controlada la situación, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo.
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