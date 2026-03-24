Habilitaron calles tras la finalización de obras de repavimentación en Lomas de Zamora

Mientras se habilitan los tramos finalizados, el Municipio mantiene activos nuevos frentes de trabajo. Actualmente, se registran tareas de repavimentación en Andrade, entre Ortega y Gasset y Federico García Lorca (Parque Barón), y en Alvarez Thomas, entre Los Andes y Oliver (Lomas). También se iniciaron trabajos sobre la calle París, en el tramo comprendido entre Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, en Centenario.

Desde el Municipio de Lomas de Zamora destacaron que las acciones forman parte de una política de Estado destinada a consolidar la red vial y poner en valor el espacio público, buscando construir un distrito más ordenado, accesible y seguro para los vecinos. Las autoridades recomiendan a los conductores circulares con precaución en las zonas señalizadas y respetar los desvíos provisorios en los sectores donde aún se trabaja en el retiro del pavimento dañado.