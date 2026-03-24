Habilitaron calles tras la finalización de obras de repavimentación en Lomas de Zamora

En el marco del programa Obras de la Comunidad, la Secretaría de Obras Públicas concluyó trabajos de reconstrucción de calzada en diversos puntos del distrito. Las intervenciones buscan mejorar la durabilidad de las arterias.
El Municipio de Lomas de Zamora anunció la habilitación al tránsito de una serie de arterias tras completar la etapa de fraguado de nuevas calzadas de concreto. Las tareas forman parte de un plan integral de bacheo y repavimentación que tiene como objetivo central reforzar la infraestructura urbana y garantizar una mayor resistencia al flujo de vehículos particulares y transporte público.
Según información de la Secretaría de Obras Públicas, recientemente se dio apertura a la circulación en el cruce de Homero y Zuberoa, en Villa Albertina, una intersección clave para la conectividad de la zona. Asimismo, se encuentran en su etapa final de secado o ya han sido liberadas intervenciones en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe (Lomas centro), y en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez (Villa Centenario).
La elección del hormigón como material principal para estas obras responde a una estrategia de mantenimiento a largo plazo. A diferencia del asfalto convencional, el hormigón ofrece una estructura rígida capaz de soportar mayores cargas sin deformarse, lo que extiende la vida útil de la calzada y reduce la frecuencia de las reparaciones necesarias por el desgaste del tránsito pesado o las inclemencias climáticas.
El proceso técnico ejecutado por las cuadrillas municipales consta de tres etapas fundamentales: la remoción completa de la capa de rodamiento deteriorada y excavación del suelo excedente; nivelación y compactación del terreno para asegurar la estabilidad de la nueva estructura; y, por último, el hormigonado y fraguado.
Mientras se habilitan los tramos finalizados, el Municipio mantiene activos nuevos frentes de trabajo. Actualmente, se registran tareas de repavimentación en Andrade, entre Ortega y Gasset y Federico García Lorca (Parque Barón), y en Alvarez Thomas, entre Los Andes y Oliver (Lomas). También se iniciaron trabajos sobre la calle París, en el tramo comprendido entre Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, en Centenario.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora destacaron que las acciones forman parte de una política de Estado destinada a consolidar la red vial y poner en valor el espacio público, buscando construir un distrito más ordenado, accesible y seguro para los vecinos. Las autoridades recomiendan a los conductores circulares con precaución en las zonas señalizadas y respetar los desvíos provisorios en los sectores donde aún se trabaja en el retiro del pavimento dañado.
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