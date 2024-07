Hernán Romero, feliz por revalidar su presidencia en Argentino de Quilmes

Con las complicaciones de todo club, con los desafíos de todos los clubes, el Criollo sigue apuntando a una mejora constante. El socio de Argentino decidió premiar ese trayecto realizado por la actual CD, que entre otras cosas tiene un ascenso en sus espaldas, y le otorgó la victoria en las urnas.

Al respecto, Romero afirmó en diálogo con Deportes del Sur: "Estamos contentos de que el club sigue siendo de los socios y utilizado como tal. Que no haya caído en manos con otros intereses como ocurrió antes de nuestra etapa más oscura convirtiéndolo de a poco en un bunker político. Estamos contentos porque seguimos siendo un club, nosotros creemos que hay un sólo camino para hacer las cosas que es este en el que venimos trabajando y construyendo".

Además, añadió: "Creo que hoy por hoy estamos haciendo un brillante trabajo y no tengo dudas que la Comisión Directiva y el club está a la altura de dar ese paso importante. Antes me preocupaba como podíamos estar ante un salto así pero cada vez me preocupa menos porque sé que estamos construyendo para estar preparados".

Y, más allá de la derrota ante Midland, el mandamás bancó la elección de Adrián Czornomaz como entrenador del plantel profesional y explicó: "El Pirata es del riñón del club y nos pone muy contento de que esté al mando del plantel porque sabemos el gran cariño que tiene por el club. No tengo dudas de que hará lo mejor para la institución"

Y sobre la salida de Gustavo Pinto, expresó: "Todos los resultados fueron buenos pero a veces la idea futbolística no termina de coronarse y eso marca que las ideas no llegan de manera concreta a los jugadores para dar ese broche o ese cierre y eso es lo que nos empuja a tomar algunas decisiones para poder salir campeones en este torneo".