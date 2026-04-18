Hirieron en la pierna a un hombre para robarle la moto

En otro orden, en un operativo de prevención y patrullaje a pie sobre el Acceso Sudeste, la Policía detuvo a cinco sujetos y secuestró tanto un arma de como cientos de dosis de cocaína. Todo se desencadenó cuando los efectivos detectaron a un joven que intentó alertar sobre la presencia policial mediante chiflidos sospechosos hacia un bunker de venta de estupefacientes.

Tras una persecución por los pasillos, los agentes atraparon al sospechoso en una edificación a medio construir, donde se encontraba junto a otros cuatro individuos. Antes de ser reducido, el joven que lideraba la huida arrojó un revólver calibre 22 largo, que contenía cinco cartuchos intactos en su tambor. Finalmente, los agentes encontraron en poder de uno de ellos una bolsa con casi 500 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta, además de una suma de dinero en efectivo.