Hirieron en la pierna a un hombre para robarle la moto

Sin mediar palabras, dos sujetos que se desplazaban en un vehículo similar concretaron el ataque en avenida La Plata y Sarratea, cuando la víctima estaba comprando en un quiosco.
Sin mediar palabras, dos motochorros le dispararon en una de sus piernas a un vecino mientras realizaba una compra en un quiosco, le robaron la motocicleta y huyeron, en Quilmes Oeste, secuencia que quedó grabada por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.
El grave episodio de inseguridad ocurrió en la madrugada de ayer viernes en la intersección de avenida La Plata y Sarratea, donde la víctima acudió a un comercio que funciona las 24 horas del día. Bajó de su vehículo y, mientras era atendido, fue sorprendido por dos hombres sospechosos que circulaban en moto.
Uno de ellos, el acompañante vestido con jean, buzo oscuro, gorra y con el rostro cubierto, descendió, con una mochila en sus espaldas, del rodado, lo abordó y directamente le pegó el tiro en uno de sus miembros inferiores. Luego le quitó su medio de locomoción y huyó junto a su cómplice.
Más allá de la feroz ofensiva, el joven logró reincorporarse por sus propios medios y se constató que, por milagro, la herida no revestía gravedad. Tras el hecho, la denuncia fue radicada en la Comisaría 9na. de Quilmes. En ese marco, comenzó una investigación, dónde personal policial empezó a trabajar en el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona con el objetivo de identificar y dar con los autores del robo. Los implicados siguen prófugos.
En otro orden, en un operativo de prevención y patrullaje a pie sobre el Acceso Sudeste, la Policía detuvo a cinco sujetos y secuestró tanto un arma de como cientos de dosis de cocaína. Todo se desencadenó cuando los efectivos detectaron a un joven que intentó alertar sobre la presencia policial mediante chiflidos sospechosos hacia un bunker de venta de estupefacientes.
Tras una persecución por los pasillos, los agentes atraparon al sospechoso en una edificación a medio construir, donde se encontraba junto a otros cuatro individuos. Antes de ser reducido, el joven que lideraba la huida arrojó un revólver calibre 22 largo, que contenía cinco cartuchos intactos en su tambor. Finalmente, los agentes encontraron en poder de uno de ellos una bolsa con casi 500 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta, además de una suma de dinero en efectivo.
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