"Hoy Vicente López está un paso adelante del resto de las ciudades del país"

Lo aseguró la intendenta Soledad Martínez al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Destacó que el distrito es elegido por grandes empresas nacionales e internacionales "porque es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no las asfixiamos con impuestos ni los maltratamos".
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, y agradeció el contundente apoyo de los vecinos en las elecciones celebradas el 7 de setiembre -para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares- y el 26 de octubre -para elegir diputados nacionales- donde el oficialismo local le sacó más de 20 puntos de diferencia al kirchnerismo.
En su discurso, la también vicepresidenta del PRO se diferenció de la gestión provincial de Axel Kicillof: "Hace tiempo que el gobernador no gobierna, no gestiona ni soluciona los problemas; solo lo escuchamos quejarse del gobierno nacional o discutir internas partidarias. Vicente López es distinto. Y acá, con todo lo que hay que mejorar, las cosas funcionan".
En ese sentido, entre sus críticas, cuestionó la política de seguridad y educación de la Provincia de Buenos Aires, por el avance del delito y el incumplimiento del calendario escolar. "Por eso no voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron".
Además, Martínez fundamentó que el rumbo de su gestión al frente del municipio está sostenido por resultados: "Hoy Vicente López es una ciudad que está un paso adelante del resto de las ciudades del país. Y no lo decimos solo nosotros: el año pasado la Universidad de Buenos Aires, a través del Indice Regional de Ciudades, ubicó a Vicente López en el primer lugar como la mejor ciudad para vivir".
Según aseguró, esas medidas fomentan el crecimiento de la inversión privada: "Nuestra ciudad es elegida por el sector privado para instalarse. En los últimos años grandes empresas nacionales e internacionales nos eligieron, porque Vicente López es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no las asfixiamos con impuestos ni los maltratamos. Trabajamos todos los días para que cada vez más empresas, más PyMEs y más comercios nos elijan para invertir", afirmó.
