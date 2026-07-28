Nuevo operativo del programa "-Residuos +Comunidad" en Quilmes Oeste

Varios vecinos destacaron el operativo. Uno de ellos, Carlos Paiva, comentó: “Me parece perfecto, no tengo nada que decir. Para mí mejoró el barrio, antes vos tirabas una rama y no te la levantaban, ahora eso cambió”. Por su parte, Natividad Vázquez, agregó: “Me parece satisfactorio lo que están haciendo, está bárbaro. Podaron los árboles, juntaron las ramas y levantaron también los residuos, en el barrio están muy presentes. Hablé con Eva y la vi muy predispuesta a escucharnos”.

“-Residuos +Comunidad” es un programa de la Secretaría de Ambiente y GIRSU que propone un nuevo modelo de gestión ambiental basado en la planificación territorial, la eficiencia operativa y la unificación de los servicios vinculados con el mantenimiento y el ordenamiento de la ciudad.

Se organiza a partir de una planificación por zonas, con personal, vehículos y equipamiento municipal destinados a cada una. Este esquema permite coordinar los recorridos, distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de cada sector y sostener una presencia planificada en todo el distrito. Para su implementación, Quilmes se encuentra dividido en cinco macrozonas: Bernal-Don Bosco, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta.

A través de esa modalidad, los vecinos pueden disponer en un mismo día restos de poda, residuos verdes, objetos de gran tamaño y materiales reciclables, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada zona. De esta manera, el Municipio busca construir una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable. Participaron también de la actividad el director del programa “–Residuos +Comunidad”, César Ugolini, y su par de Residuos Voluminosos, Daniel Batalla.