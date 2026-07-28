Nuevo operativo del programa "-Residuos +Comunidad" en Quilmes Oeste

Fue supervisado por la intendenta interina Eva Mieri, quien destacó que se pudieron resolver miles de reclamos. Se recolectaron distintos elementos en la zona de República del Líbano y Acha.
Un nuevo operativo del programa “-Residuos +Comunidad”, con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri, se realizó este martes. En esta ocasión y según el calendario estipulado, la zona fue las inmediaciones de República del Líbano y Acha, en Quilmes Oeste, donde se llevó a cabo la recolección de residuos verdes, la poda correctiva y retiro de restos, recolección de residuos voluminosos y materiales reciclables. Durante el resto de la semana continúa funcionando el servicio habitual de recolección de residuos sólidos urbanos.
La jefa comunal puntualizó: “Supervisamos las tareas de nuestro programa ‘-Residuos +Comunidad’. Desde que pusimos en marcha este esquema, resolvimos más de 8.400 reclamos vinculados a residuos verdes y hoy quedan pendientes apenas 60 casos en todo el distrito. Son tareas que hacen una diferencia concreta en el día a día de nuestros barrios y que nos permiten seguir cuidando entre todos nuestra casa común”
Por su parte, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, detalló que “estuvimos junto con la intendenta interina Eva Mieri monitoreando y supervisando cómo viene funcionando este programa que nació para simplificarle la vida a los quilmeños y para mejorar la comunicación que tiene el Estado Municipal con cada uno de los vecinos y vecinas, para que puedan sacar todos sus residuos, en cualquiera de las variables y que nosotros podamos recolectarlos el mismo día y en el mismo horario”.
Desde mayo a la fecha, fueron resueltos 8.414 reclamos de un total de 8.474 (el 99,25 por ciento); hubo 2.618 vuelcos de residuos verdes en los puntos habilitados (Ecoparque y predio de Pedemonte y Camino General Belgrano); se cubrió el 80 por ciento de la poda responsable (se realiza entre mayo y agosto), y entre enero y julio se levantaron 826 toneladas de residuos voluminosos.
Varios vecinos destacaron el operativo. Uno de ellos, Carlos Paiva, comentó: “Me parece perfecto, no tengo nada que decir. Para mí mejoró el barrio, antes vos tirabas una rama y no te la levantaban, ahora eso cambió”. Por su parte, Natividad Vázquez, agregó: “Me parece satisfactorio lo que están haciendo, está bárbaro. Podaron los árboles, juntaron las ramas y levantaron también los residuos, en el barrio están muy presentes. Hablé con Eva y la vi muy predispuesta a escucharnos”.
“-Residuos +Comunidad” es un programa de la Secretaría de Ambiente y GIRSU que propone un nuevo modelo de gestión ambiental basado en la planificación territorial, la eficiencia operativa y la unificación de los servicios vinculados con el mantenimiento y el ordenamiento de la ciudad.
Se organiza a partir de una planificación por zonas, con personal, vehículos y equipamiento municipal destinados a cada una. Este esquema permite coordinar los recorridos, distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de cada sector y sostener una presencia planificada en todo el distrito. Para su implementación, Quilmes se encuentra dividido en cinco macrozonas: Bernal-Don Bosco, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta.
A través de esa modalidad, los vecinos pueden disponer en un mismo día restos de poda, residuos verdes, objetos de gran tamaño y materiales reciclables, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada zona. De esta manera, el Municipio busca construir una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable. Participaron también de la actividad el director del programa “–Residuos +Comunidad”, César Ugolini, y su par de Residuos Voluminosos, Daniel Batalla.
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