Inician tareas de mensura para beneficiar a 500 familias de Alejandro Korn

Los trabajos se concentran en el barrio Empalme San Vicente y en un tramo de la Avenida Independencia. Según informaron fuentes oficiales, la registración de estos planos es el paso administrativo previo y necesario para avanzar hacia la escrituración definitiva y garantizar el derecho al hábitat. El operativo pone especial foco en el complejo habitacional Empalme, un proyecto construido sobre tierras municipales que consta de 500 viviendas. De ese total, más de 350 ya se encuentran habitadas.

El comunicado destaca una particularidad en la historia de este barrio: las obras fueron iniciadas originalmente mediante programas nacionales de vivienda. Sin embargo, ante el desfinanciamiento de dichas partidas en los últimos años, el Municipio de San Vicente asumió la responsabilidad de completar la terminación de las casas para entregarlas a los adjudicatarios. Además de las viviendas particulares, los agrimensores de la provincia relevaron infraestructuras comunitarias linderas, tales como el Polideportivo Municipal Padre Mugica, el Club Empalme y sector de la avenida Independencia.

La intervención técnica abarca un área delimitada por las avenidas Independencia y América, y las calles San Miguel del Monte y Camino Real. Al formalizar cada lote individual, el Estado provincial busca consolidar un modelo de desarrollo urbano que transforme asentamientos o complejos habitacionales en barrios formalmente constituidos.

Desde la Subsecretaría de Hábitat subrayaron que estas tareas no son meramente burocráticas, sino que representan la base para la seguridad jurídica. Contar con un plano de subdivisión aprobado permite que cada familia deje de ser poseedora de hecho para transformarse en propietaria legítima con título de dominio, permitiendo así el acceso a créditos, la herencia familiar y la valorización de la propiedad. Con estas tareas de mensura, la Provincia y el Municipio avanzan en una política de regularización que busca reducir la informalidad dominial en el tercer cordón del conurbano y fortalecer la inclusión social en San Vicente.