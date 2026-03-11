Insólito: amenaza de bomba en la Comisaría Segunda de Florencio Varela

Un llamado anónimo obligó a bomberos y policías a inspeccionar la dependencia, hasta que determinaron que era falsa. La situación generó preocupación entre los policías, los alojados en los calabozos y los vecinos.
El lugar que se supone más seguro, se transformó durante varios minutos en un foco de inquietud: un llamado anónimo alertó sobre una bomba en la Comisaría Segunda de Florencio Varela, lo que provocó inquietud entre los efectivos que se desempeñaban en el lugar y especialmente entre quienes estaban alojados en los calabozos. También entre los vecinos que residen alrededor, que quedaron asombrados por el desligue de equipos especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Si bien trascendió en las últimas horas, el episodio ocurrió a las 20.10 del último domingo, cuando una llamada anónima alertó al 911 sobre la presencia de un artefacto explosivo en la dependencia policial de Martín Fierro, entre El Aljibe y El Gaucho.
Inmediatamente, ante la advertencia, integrantes de la Unidad Bomberos 3 llegaron al lugar para desarrollar su tarea, tal como lo indica el protocolo de actuación establecido para este tipo de casos.
Según señaló el medio Infosur, los propios efectivos de la seccional confirmaron que la comunicación se realizó telefónicamente de forma anónima. Al tiempo que se indicó que no lograron precisar hasta el momento "el origen" de la misma "ni mayores detalles sobre el contenido del mensaje".
Los bomberos y los integrantes del cuerpo de seguridad ingresaron al edificio policial, registraron exhaustivamente cada rincón y no encontraron ningún objeto que provoque un estallido. Es decir, comprobaron que se trataba una falsa alarma, así como sucedía con las escuelas de nivel secundario del distrito.
En otro orden, un accionar en articulación entre el Centro de Monitoreo Municipal de Florencio Varela y la Policía permitió la captura de los involucrados en un robo en el barrio Martín Fierro.
A partir de un llamado al 911, una vecina alertó a las fuerzas de seguridad acerca de la presencia de dos hombres en el garaje de su vivienda durante la madrugada del miércoles.
Cuando los oficiales llegaron al lugar, entrevistaron a la mujer, quien informó que los individuos habían sustraído una valija del baúl de su auto, aunque no pudo aportar descripciones de los mismos. No obstante, los agentes solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal para la búsqueda de los implicados.
De inmediato, los operadores visualizaron a dos sujetos que transportaban un elemento similar al descrito por la víctima. Al recibir la novedad, los efectivos interceptaron a ambas personas en el cruce de José Arenales con Avenida Hipólito Yrigoyen en el barrio Presidente Sarmiento.
La mujer reconoció sus pertenencias. Los hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Tercera para iniciar la actuación legal correspondiente.
