Insólito: amenaza de bomba en la Comisaría Segunda de Florencio Varela

Los bomberos y los integrantes del cuerpo de seguridad ingresaron al edificio policial, registraron exhaustivamente cada rincón y no encontraron ningún objeto que provoque un estallido. Es decir, comprobaron que se trataba una falsa alarma, así como sucedía con las escuelas de nivel secundario del distrito.

En otro orden, un accionar en articulación entre el Centro de Monitoreo Municipal de Florencio Varela y la Policía permitió la captura de los involucrados en un robo en el barrio Martín Fierro.

A partir de un llamado al 911, una vecina alertó a las fuerzas de seguridad acerca de la presencia de dos hombres en el garaje de su vivienda durante la madrugada del miércoles.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, entrevistaron a la mujer, quien informó que los individuos habían sustraído una valija del baúl de su auto, aunque no pudo aportar descripciones de los mismos. No obstante, los agentes solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal para la búsqueda de los implicados.

De inmediato, los operadores visualizaron a dos sujetos que transportaban un elemento similar al descrito por la víctima. Al recibir la novedad, los efectivos interceptaron a ambas personas en el cruce de José Arenales con Avenida Hipólito Yrigoyen en el barrio Presidente Sarmiento.

La mujer reconoció sus pertenencias. Los hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Tercera para iniciar la actuación legal correspondiente.