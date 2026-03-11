Producción dispar de escudería de la región en el Turismo Carretera

Los pilotos del Canning Motorsports Santiago Mangoni -con Chevrolet Camaro- y Jeremías Olmedo -con Torino- terminaron en los lugares 11 y 19.
La producción del Canning Motorsports en la reciente fecha del Turismo Carretera, desarrollada en el Autódromo Ciudad de Viedma (junto al ramal ferroviario que une la capital de Río Negro con San Carlos de Bariloche) fue dispar: sumó puntos interesantes Santiago Mangoni al finalizar 11º con el Chevrolet Camaro, pero el salteño Jeremías Olmedo terminó 19º y si bien dio los 25 giros de carrera, su actuación no fue lo que él esperaba, con el Torino preparado en la región.
Por el lado de Mangoni, el balcarceño hizo una prolija labor e intentó arrimarse al pelotón de punta, pero prefirió cuidar el auto y llegar, en una exigente carrera, en sumatoria de puntos.
Asimismo, Olmedo partió desde el puesto 24 en una competencia muy intensa y friccionada, y si bien logró avanzar posiciones con buen ritmo y hasta se ubicó 15º, perdió algunas posiciones y debió recomponer su marcha en medio de la fricción, por lo que finalizó 19º.
"Fue una final muy difícil, con muchos relanzamientos y situaciones de carrera que la hicieron bastante complicada. En un momento pudimos avanzar bien y llegar hasta el puesto 15, pero en la pelea por seguir ganando posiciones perdimos un poco de terreno. De todas formas, pudimos terminar y seguir sumando experiencia con el Torino", expresó el salteño.
