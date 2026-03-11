Producción dispar de escudería de la región en el Turismo Carretera

La producción del Canning Motorsports en la reciente fecha del Turismo Carretera, desarrollada en el Autódromo Ciudad de Viedma (junto al ramal ferroviario que une la capital de Río Negro con San Carlos de Bariloche) fue dispar: sumó puntos interesantes Santiago Mangoni al finalizar 11º con el Chevrolet Camaro, pero el salteño Jeremías Olmedo terminó 19º y si bien dio los 25 giros de carrera, su actuación no fue lo que él esperaba, con el Torino preparado en la región.