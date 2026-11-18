Martínez sostuvo que la incorporación forma parte de una política integral de seguridad del Municipio frente a la situación de creciente inseguridad en la provincia: “Nosotros todos los recursos que tenemos los vamos a invertir en seguridad. Cada recurso disponible va a estar al servicio de la seguridad de los vecinos. Esta incorporación de cámaras no es una medida aislada, es parte de nuestro plan integral de seguridad. Incorporar tecnología previene delitos y hace que podamos atrapar delincuentes. Hoy la seguridad de Vicente López la garantizamos desde el municipio, y no desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Con esta actualización, el sistema de patrullaje suma herramientas para supervisar en tiempo real el trabajo de los agentes, mejorar la prevención y respaldar tanto a quienes salen diariamente a cuidar a los vecinos como a las personas que viven y trabajan en la ciudad.