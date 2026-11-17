Girard destacó, al mismo tiempo, que la respuesta al plan muestra una clara voluntad de regularización. “Cuando existen herramientas concretas, las familias y las empresas buscan ponerse al día. Más de 91 mil consolidaciones en pocas semanas muestran que el problema no era una falta de voluntad para cumplir, sino las dificultades económicas que atravesaron distintos sectores”, señaló.

ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

“Tenemos una política muy clara: acompañar a quienes tienen voluntad de cumplir y, al mismo tiempo, reconocer especialmente a quienes vienen pagando en tiempo y forma. Por eso este plan permite regularizar deuda, pero los mayores beneficios de 2027 estarán destinados a quienes sostuvieron una trayectoria de buen cumplimiento”, explicó Girard.

Segunda etapa vigente

Concluido el primer tramo, la segunda etapa del plan ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Durante este período, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%; quienes opten por tres cuotas, del 15%; y quienes elijan seis pagos, del 10%.

El esquema continuará luego con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado.

El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.