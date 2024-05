Jornada examinadora para el Grupo Escorpio de Taekwon-do de Sarandí

El examen tuvo de todo y fue de una exigencia de cuatro horas de duración, en el cual se tomaron exámenes escritos de anatomía, educación física e historia y práctica del taekwon-do.

El nivel fue de excelencia y el director D'Amore valoró la presencia del 9° dan y la responsabilidad de sus alumnos: "Tener a Han Chang Kim en la mesa examinadora es un privilegio que no todos pueden tener y luego del examen escuchar que diga que nuestro deporte es de lo mejor que hay en Argentina me llena de orgullo, más cuando lo hace con tanto énfasis y frente a todos mis alumnos. Sin dudas me llena también de una enorme responsabilidad para continuar por éste camino".

Los luchadores examinados fueron 21 y entre los destacados se encuentra Matías Brusco, que llegó a 6° dan.