José María Martínez: "Confiamos en que podemos dar el golpe en Caseros"

En diálogo con Deportes del Sur, el técnico del conjunto Lechero, José Martínez, analizó el primer encuentro en el 20 de Octubre. "Creo que hicimos un buen papel en nuestra cancha, más allá que nos quedamos con esa amargura de no haber podido quedarnos con un buen resultado pensando en la vuelta. A pesar de eso, la serie todavía está abierta y confiamos en que podemos dar el golpe en Caseros. Tengo mucha fe en este plantel y en este equipo de trabajo. No hay nada cerrado", expresó el estratega.

Martínez también se refirió al momento histórico que vive la institución, pero pidió mantener el foco en el presente. "Soy consciente de que la campaña que estamos realizando es histórica para la institución, pero ya habrá tiempo para realizar un balance. Tenemos que enfocarnos en el partido que se nos viene contra un rival muy difícil como lo es Estudiantes. Me imagino un partido muy trabado, con ellos siendo protagonistas y con el empuje de su gente. Nosotros no debemos perder la tranquilidad, va a ser un factor vital lo anímico. Iremos con la mentalidad de dejar todo en el terreno de juego", cerró el DT de Suárez.