Jubilado fue hallado muerto en su casa y detuvieron a la cuidadora

El caso comenzó con algunas dificultades y controversias, debido a que aún siguen trabajando en la posibilidad de que el adulto mayor haya muerto por cuestiones naturales. Sin embargo, con las imágenes de las filmaciones las dudas empezaron a aclararse y la comunidad se encuentra consternada con la noticia del deceso de un vecino tan querido, que además era dueño de un comercio reconocido de la zona.

La secuencia comenzó durante la noche del miércoles, cuando Jerónimo Poma, un comerciante de antigüedades de 75 años de edad, fue encontrado muerto en su casa ubicada en la avenida Lamadrid al 500, casi llegando a la intersección con Martín Rodríguez y el predio industrial La Bernalesa. La conmoción fue total y las autoridades empezaron a trabajar al respecto para obtener las respuestas que los familiares del damnificado le pedían.

El jubilado tenía un golpe en la cara y estaba tirado en el living. Las puertas no tenían signos de haber sido forzadas y es por dicho motivo que creyeron que se había desplomado, se había golpeado y en sintonía murió sin poder pedir ayuda. Pero con el relevamiento de las filmaciones de vigilancia del barrio, de las cámaras de los vecinos, vieron un movimiento que encendió todas las alarmas.

La cuidadora de la víctima, una mujer de 39 años domiciliada en Berazategui, ingresó en reiteradas oportunidades a la vivienda para llevarse objetos de valor, los cuales este hombre comercializaba. Es por ello que ordenaron un allanamiento de urgencia en la casa de la sindicada y encontraron las correspondientes pertenencias. Por lógicas razones, ella fue trasladada a dependencia policial.

Hay que destacar que esta persona fue quien llamó al 911 alegando que su empleador estaba tirado en el suelo sin signos vitales. Acudió una ambulancia del SAME y agentes policiales de la Comisaría 2da de Quilmes y constataron el fallecimiento y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Por contradicciones en su relato a la hora de dar explicaciones fue que apuntaron directamente hacia ella.

Mientras tanto, la mujer seguirá detenida y deberá brindar su testimonio sobre los elementos que le robó al dueño de la propiedad. Es por ello que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 trabaja para determinar los causales de la muerte del septuagenario y no descarta la hipótesis del homicidio.