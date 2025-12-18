Provincia

Juraron los nuevos consejeros escolares de Almirante Brown

El acto se llevó a cabo en la Primaria 5 de Adrogué, donde también se designaron las autoridades para el período 2025-2029. Ezequiel Mars fue reelecto como presidente.

Durante una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria 5 de Adrogué se llevó a cabo el acto de jura de los nuevos consejeros escolares para el período 2025-2029 de Almirante Brown.

Luego de tomarse juramento a los nuevos consejeros, se designaron las nuevas autoridades del Consejo Escolar, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires 13.688, en el que Ezequiel Mars asumió como presidente; Iris Balmaceda como vicepresidenta; Ana Randi como tesorera; Karina Cabrera como secretaria; y Claudia Arce como secretaria técnica. Al encuentro asistieron el intendente interino Juan Fabiani, por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, el diputado bonaerense Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

Allí también se realizó la entrega de reconocimientos, diplomas y medallas, a los consejeros escolares salientes María Marta Silva, Federico Fuentes, Lorena Luna, Iris Balmaceda, Germán Salto y Sandra García, en agradecimiento por la labor desarrollada durante la gestión.

"Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo, trabajando junto al Consejo Escolar para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el derecho a la educación en todo el distrito", expresó Cascallares quien recordó que "durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades".

En el mismo sentido, Fabiani completó: "Este nuevo período de trabajo de las y los consejeros escolares representa un compromiso renovado para seguir articulando con la comunidad educativa y acompañar la tarea cotidiana que se realiza en cada establecimiento, siempre con la premisa de tener una educación de calidad".

