El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez encabezó la apertura y entrega de premios de la 14ta. Fiesta Provincial de la Mozzarella. Allí, fue recibido por el intendente Nicolás Mantegazza; el presidente del Club Argentino de Servicios de San Vicente, Claudio Rocca; y la diputada nacional Vanesa Siley, entre otros funcionarios.

Durante el acto, el ministro destacó el compromiso del sector lácteo: "Lo que vimos habla por sí solo: compromiso, pasión y amor por la producción. Quienes vieron recién a las familias que premiamos pudieron notar eso. Claro que hay esfuerzo, trabajo e ingreso, pero sobre todo hay amor por lo que hacen, y eso es lo que realmente sostiene a la producción bonaerense".

El funcionario bonaerense valoró la evolución del concurso de mozzarella: "Lo que empezó hace unos años como una simple cata, hoy es un concurso consolidado que muestra una mejora constante. La producción crece, la calidad es cada vez superior y hoy los ganadores presentan productos de nivel premium. Eso es mérito de los productores, pero también del trabajo conjunto con la APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas)".

En su mensaje final, Rodríguez puso el acento en el sentido profundo de la celebración: "Esta no es sólo una fiesta de la mozzarella, es una fiesta de la producción y del trabajo. Cuando hablamos del sector lácteo, hablamos de familias: de la familia tambera, de la familia que todos los días sostiene la cadena productiva. Y hoy vimos un reflejo perfecto de eso".

"El compromiso del gobierno provincial -agregó- es estar al lado de quienes producen, de quienes se levantan temprano, trabajan y generan valor. Mientras algunos solo hablan de bonos, de timba financiera o de los mercados, nosotros tenemos claro que los gobiernos deben estar codo a codo con los productores, con quienes todos los días construyen con esfuerzo la provincia y el país".

Por su parte, Mantegazza expresó: "Nos llena de orgullo ver cómo San Vicente se reúne una vez más en esta fiesta que ya es tradición, con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y el trabajo de nuestros productores locales que hacen de este evento un verdadero símbolo de identidad y encuentro".