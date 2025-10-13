"Los gobiernos deben estar codo a codo con los productores"

Al encabezar el acto de apertura, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó el aporte del sector lácteo y el compromiso de la Provincia para apoyar a "quienes trabajan y generan valor".
Miles de visitas registró la 14ta. edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella que se desarrolló durante el último fin de semana en el Predio Ferial Vieja Estación de San Vicente, tres días llenos de alegría, música en vivo, propuestas gastronómicas, feria de artesanos y espectáculos para toda la familia. Allí, la Provincia agradeció el aporte de los productores y ratificó su compromiso con quienes "trabajan y generan valor".
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez encabezó la apertura y entrega de premios de la 14ta. Fiesta Provincial de la Mozzarella. Allí, fue recibido por el intendente Nicolás Mantegazza; el presidente del Club Argentino de Servicios de San Vicente, Claudio Rocca; y la diputada nacional Vanesa Siley, entre otros funcionarios.
Durante el acto, el ministro destacó el compromiso del sector lácteo: "Lo que vimos habla por sí solo: compromiso, pasión y amor por la producción. Quienes vieron recién a las familias que premiamos pudieron notar eso. Claro que hay esfuerzo, trabajo e ingreso, pero sobre todo hay amor por lo que hacen, y eso es lo que realmente sostiene a la producción bonaerense".
El funcionario bonaerense valoró la evolución del concurso de mozzarella: "Lo que empezó hace unos años como una simple cata, hoy es un concurso consolidado que muestra una mejora constante. La producción crece, la calidad es cada vez superior y hoy los ganadores presentan productos de nivel premium. Eso es mérito de los productores, pero también del trabajo conjunto con la APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas)".
En su mensaje final, Rodríguez puso el acento en el sentido profundo de la celebración: "Esta no es sólo una fiesta de la mozzarella, es una fiesta de la producción y del trabajo. Cuando hablamos del sector lácteo, hablamos de familias: de la familia tambera, de la familia que todos los días sostiene la cadena productiva. Y hoy vimos un reflejo perfecto de eso".
"El compromiso del gobierno provincial -agregó- es estar al lado de quienes producen, de quienes se levantan temprano, trabajan y generan valor. Mientras algunos solo hablan de bonos, de timba financiera o de los mercados, nosotros tenemos claro que los gobiernos deben estar codo a codo con los productores, con quienes todos los días construyen con esfuerzo la provincia y el país".
Por su parte, Mantegazza expresó: "Nos llena de orgullo ver cómo San Vicente se reúne una vez más en esta fiesta que ya es tradición, con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y el trabajo de nuestros productores locales que hacen de este evento un verdadero símbolo de identidad y encuentro".
