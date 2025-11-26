Multitudinaria despedida al intendente Juan José Mussi en Berazategui

A la despedida en el Centro De Vicenzo, concurrieron miles de vecinos y el gobernador Axel Kicillof. También se dieron cita los ministros provinciales Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad), Walter Correa (Trabajo), Nicolás Kreplak (Salud) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio César Marini (Benito Juárez), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mayra Mendoza (Quilmes); el ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados; los diputados nacionales Julio Pereyra, Máximo Kirchner (presidente del PJ bonaerense), Victoria Tolosa Paz, Luana Volnovich y Julia Strada; el ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde, junto a su esposa Hilda Chiche Duhalde; el ex gobernador Felipe Solá; y los ex funcionarios Juan Manuel Abal Medina, Fernando Galmarini, Malena Galmarini, Alberto Sileoni, Enrique Albistur y Alejandro Collia, entre otras figuras del peronismo.

Tras la ceremonia religiosa a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Carlos Tissera, Kicillof expresó su homenaje al histórico dirigente berazateguense. “Hoy es un día muy triste, tanto para mí como para toda la provincia de Buenos Aires. Vengo a despedir a un grande, a un dirigente político lleno de solidaridad y sabiduría, que todos los días nos enseñaba algo y que hasta el último día, hasta el último aliento, se dedicó a gobernar y a trabajar para su pueblo”, expresó en uno de los tramos más emotivos de la ceremonia.

En ese sentido, el gobernador detalló: “En estos últimos días, Juan José (Mussi) estaba internado. Sin embargo, todos los días recibíamos algún mensaje para resolver alguna necesidad, pero nada era para él. Todo era para Berazategui, para su pueblo". Y concluyó: "Por eso, para el peronismo y todo el campo popular, hoy despedimos a un verdadero prócer y un ejemplo. Sin dudas, estamos frente a una enorme pérdida para 17 millones de bonaerenses. Lo único que podemos hacer hoy es comprometernos con esta tarea y responsabilidad inmensa, que es seguir con su camino".

También estuvieron presentes el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel; el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; la ex procuradora general bonaerense, María Del Carmen Falbo; la subsecretaria de Promoción Sociocultural de la provincia de Buenos Aires, Lorena Riesgo; el vicepresidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, y el jugador Alan Velasco, mediocampista del mismo club (ambos oriundos de Berazategui); el presidente de la Asociación Deportiva Berazategui (ADB) y secretario general del Sindicato de Comercio de Quilmes, Roberto Mata Rodríguez; el titular de la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, doctor Daniel Ichazo; la fiscal María de los Angeles Attarian Mena; y el doctor Juan Enrique Romero, además de industriales, empresarios y comerciantes; integrantes de Agrupaciones de Excombatientes, Centros de Jubilados, Sociedades de Fomento y Clubes de barrio.

A raíz del fallecimiento de Juan José Mussi, se decretaron dos días de asueto administrativo para todas las dependencias municipales ayer martes y hoy. Por esa razón, el Municipio permanece con servicios de guardia. También, se dispusieron tres días de duelo, hasta mañana jueves inclusive.