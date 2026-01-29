Kicillof y Vilar presentaron un Complejo Ambiental donde había un basural a cielo abierto en Salto

El Gobernador Axel Kicillof, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires Daniela Vilar y el intendente interino de Salto, Camilo Alessandro, inauguraron un nuevo Complejo Ambiental. El predio era un basural a cielo abierto que fue saneado y actualmente cuenta con una celda sanitaria para disponer residuos de manera segura, una cortina forestal aislante, una planta de reciclado equipada y un camión para la recolección diferenciada.

Desde la creación del primer Ministerio de Ambiente de la Provincia, la autoridad ambiental empezó a trabajar para saldar una deuda histórica en materia de gestión de residuos, con una mirada integral que contempla desde la separación de residuos en origen, la recolección diferenciada, el reciclado y la disposición final. Para este último punto, llevó adelante un proceso que incluyó un relevamiento de los municipios que disponían en basurales a cielo abierto y contaban con predios aptos para instalar celdas sanitarias y construir Complejos Ambientales.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, resaltó el gobernador Kicillof.

“Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura. Esto es lo que vale la pena: mejorarle la vida a la gente”, enfatizó la ministra Daniela Vilar. “Aún en un contexto complejo seguimos adelante, planificando, invirtiendo y creando políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”, agregó.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia ha fortalecido los sistemas municipales de gestión de residuos entregando maquinaria y equipando a más de 150 unidades productivas. También ha entregado más de 100 camiones para la recolección diferenciada y ha impulsado una política de Promotoras Ambientales para fomentar la separación en origen, con dispositivos de educación ambiental y talleres para la comunidad en los territorios.