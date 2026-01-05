La aplicación "Brown Previene" alcanza los 55.000 usuarios

El sistema opera en conexión directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM), donde se recepcionan las notificaciones y se derivan de forma inmediata a las fuerzas de seguridad, bomberos, SAME o Defensa Civil, según la naturaleza de la emergencia. Entre las funciones principales de la aplicación se destacan:

Gestión de Alarmas: La aplicación permite accionar las Alarmas Comunitarias Municipales, sistema que recientemente fue reforzado con la instalación de 84 nuevas unidades en distintos puntos del distrito.

Botón de Pánico: Una herramienta para alertas críticas de inseguridad.

Atención de Emergencias: Recepción de reportes vinculados a accidentes en la vía pública, incendios o urgencias médicas.

Según destacaron desde la Secretaria de Seguridad, "un pilar fundamental de la aplicación es la incorporación del servicio de Telemedicina, diseñado para brindar asistencia médica virtual y reducir la saturación en las guardias presenciales".

Este servicio gratuito incorpora un nuevo canal de atención médica virtual durante las 24 horas, los 365 días del año mediante videollamadas. Se pueden realizar consultas pediátricas (de 0 a 14 años), clínicas (a partir de los 15 años) y de salud mental (mayores de 16 años). Además, permite gestionar recetas digitales, órdenes médicas, certificados y el intercambio de documentación.

Respecto al impacto de la medida, el diputado bonaerense Mariano Cascallares definió a la plataforma como una política pública que integra salud y seguridad para el cuidado diario de los vecinos. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani destacó el fortalecimiento tecnológico para brindar respuestas más eficientes a la comunidad.

Para acceder al servicio, los interesados deben descargar la aplicación desde las tiendas oficiales de Google o Apple, registrarse escaneando el código de barras de su DNI y validar su identidad mediante un código enviado por SMS o WhatsApp.