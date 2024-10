La Diócesis de Quilmes denunció que hay "un plan sistemático de empobrecimiento de la Patria"

El recorte presupuestario de uno de los pilares que construyó el país y que afecta a miles de personas que estudian en el sistema público fue tendencia en los últimos días. De hecho, se desataron protestas no solo frente al Congreso, sino en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. En esta oportunidad, los departamentos de Pastoral Social y de Justicia y Paz del obispado quilmeño mostraron su descontento en un extenso texto que toma una clara postura

En dicha línea, sostuvo que es “una muestra de que estamos frente a una planificación de la crueldad, la reedición de una transferencia brutal de ingresos a los sectores más concentrados de la economía. Están de fiesta los sectores financieros, mientras crece la amenaza de la ludopatía entre nuestros jóvenes. Hasta nos quieren hacer creer que las y los pibes de 13 años pueden recibir educación financiera, léase educación para la timba”.

Por otro lado, se refirieron a la posición que tomó Argentina respecto a los conflictos bélicos que se desataron con en las últimas semanas en Medio Oriente.

“Hasta nos han alineado como país, quebrando una tradición de neutralidad y búsqueda de la paz entre los pueblos, en un conflicto fratricida que baña de sangre la tierra de Jesús; y con alcances internacionales, que puede tener serias consecuencias en nuestro país; no olvidemos los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA”, reclamaron con total angustia.

También se pronunciaron sobre el plan económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei e indicaron que no todo es a cualquier costo. “Al grito de déficit cero y no hay plata quienes gobiernan parecen gerentes de un poder insaciable que sólo busca cerrar negocios a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo. Nos entristece ver a legisladores sostener discursos que no validan en sus votaciones”, desarrollaron en el texto.

“La Diócesis de Quilmes, con sus instancias pastorales y solidarias, quiere seguir andando la historia del lado de las víctimas, del lado de las y los pobres, del lado de los derechos humanos, del lado de las y los trabajadores, caminando ecuménicamente con todas las personas de buena voluntad que queremos una Patria justa, libre y soberana. No una colonia. Allí estaremos, con los humildes y hambrientos como sostiene la Virgen en su Magnificat”, cerraron el comunicado que los posiciona frente a las políticas actuales del gobierno nacional.