En ese marco, la diputada cuestionó la caracterización presidencial del cierre de empresas como un proceso de destrucción creativa y afirmó: “Esto no es una destrucción creativa, es una destrucción productiva, pero la disfrazan con adjetivos para explicar lo inexplicable”.

Se puntualizó que la media sanción representa un avance para el reconocimiento de las cooperativas como actores fundamentales de la economía nacional. Sin embargo, Monzón insistió en que es necesario avanzar con medidas más amplias que permitan sostener la producción y el trabajo en un momento en que las cooperativas afrontan serias dificultades para continuar funcionando.