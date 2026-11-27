Sostuvo que el hecho de que puedan acceder al Certificado MiPyme "permite un alivio fiscal y financiero para paliar la difícil situación económica y social que ya están atravesando".
La diputada nacional Roxana Monzón destacó la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de dar media sanción al proyecto de modificación del artículo 2 de la Ley 24.467, que incorpora a las cooperativas dentro de la definición de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) habilitando su acceso al Certificado MiPyME.
La legisladora de Unión por la Patria puso de relieve la importancia de la iniciativa, surgida de la unificación de distintos proyectos, y explicó que el acceso al certificado permitirá contar con “un alivio fiscal y financiero para paliar la difícil situación económica y social que están atravesando”.
“Es un pasito, pero no es lo fundamental en el sector de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas”, reonoció Monzón, vicepresidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. En ese sentido, reclamó el tratamiento de la emergencia PyME: “Nos hubiese gustado estar tratándolo hoy en el recinto, es una deuda que tenemos con el sector”.
Luego cuestionó además los argumentos del Gobierno nacional frente al cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Al referirse a las declaraciones en el Senado del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el crecimiento de la cantidad de empresas registradas como PyMEs, advirtió que las estadísticas oficiales incluyen también a trabajadores independientes y profesionales que se inscriben en el registro para acceder a algún tipo de alivio fiscal o financiero, en un contexto de profunda crisis económica.
En ese marco, la diputada cuestionó la caracterización presidencial del cierre de empresas como un proceso de destrucción creativa y afirmó: “Esto no es una destrucción creativa, es una destrucción productiva, pero la disfrazan con adjetivos para explicar lo inexplicable”.
Se puntualizó que la media sanción representa un avance para el reconocimiento de las cooperativas como actores fundamentales de la economía nacional. Sin embargo, Monzón insistió en que es necesario avanzar con medidas más amplias que permitan sostener la producción y el trabajo en un momento en que las cooperativas afrontan serias dificultades para continuar funcionando.
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