La Justicia ordenó preservar la información sobre tierras rurales bonaerenses

El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que por la caída de esa ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.