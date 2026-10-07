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La Justicia ordenó preservar la información sobre tierras rurales bonaerenses

El titular del organismo, Guido Lorenzino, sostuvo que "no podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural".

La Justicia hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para desregular la venta a extranjeros.

El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que por la caída de esa ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

Lorenzino sostuvo que "no podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural". Agregó que "proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones".

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

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