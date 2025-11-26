Tensión por incendio de edificio en el centro de Lanús

El hecho ocurrió precisamente en el inmueble ubicado en la calle Illia, entre Sarmiento y Anatole France, y el fuego demandó varias horas de trabajo de los bomberos para extinguirlo.

Fuentes del área de Defensa Civil señalaron que el foco se desató en un departamento del sexto piso del edificio y la propagación del humo hacia los pisos superiores obligó a una evacuación preventiva de todos los vecinos de ese espacio desde el piso 15 hacia la terraza y luego al exterior.

Una vez fuera del lugar seis personas fueron atendidas por personal del Servicio Emergencias Lanús que estaba apostado en el terreno con seis ambulancias, en tanto que una de ellas tuvo que ser derivada al Hospital Narciso López para un control más minucioso de su estado de salud.

En ese marco, intervinieron tres dotaciones de Lanús y una más de Lanús Oeste. Se precisó que "por precaución se pidió la intervención de los especialistas en Obras Particulares, con el objetivo de verificar que el edificio pueda volver a ser habitado más allá de los daños materiales en la vivienda afectada".