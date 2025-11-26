Perugini: "Estamos esperando incorporaciones"

El orientador del Candombero asumió el desafío de ponerse la responsabilidad al hombro para el venidero certamen de la Primera Nacional y sobre ello sostuvo: "Mi llegada al equipo me encuentra en un gran tiempo, estaba preparado para este desafío, más allá de no haberlo esperado y estar enfocado en mi labor junto a Alfredo Grelak. Me siento feliz que hayan confiado en mi, en tres años como ayudante de campo en Nacional B conozco la categoría y sé todas las particularidades que tiene. Obviamente nos enfocamos en ser protagonista y estar bien arriba".

El nuevo DT sostuvo además, en diálogo con la prensa oficial: "Buscamos un equipo aguerrido, agresivo, con ganas de comerse el mundo. Apuntamos a la exigencia que esta categoría muestra tal cual es".