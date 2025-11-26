Provincia

Perugini: "Estamos esperando incorporaciones"

El entrenador de San Telmo, que viene de desempeñarse como ayudante de campo del DT Alfredo Grelak, señaló que apuntan a responder a la exigencia de la categoría.

En las primeras semanas del entrenador Marcelo Perugini al frente de San Telmo, el plantel Candombero perfila lo que pretende para 2026 y al respecto habló el orientador, en su sexta semana de trabajo. "Estamos en el momento justo, con plena actividad y esperando incorporaciones", manifestó el joven DT.

El orientador del Candombero asumió el desafío de ponerse la responsabilidad al hombro para el venidero certamen de la Primera Nacional y sobre ello sostuvo: "Mi llegada al equipo me encuentra en un gran tiempo, estaba preparado para este desafío, más allá de no haberlo esperado y estar enfocado en mi labor junto a Alfredo Grelak. Me siento feliz que hayan confiado en mi, en tres años como ayudante de campo en Nacional B conozco la categoría y sé todas las particularidades que tiene. Obviamente nos enfocamos en ser protagonista y estar bien arriba".

El nuevo DT sostuvo además, en diálogo con la prensa oficial: "Buscamos un equipo aguerrido, agresivo, con ganas de comerse el mundo. Apuntamos a la exigencia que esta categoría muestra tal cual es".

