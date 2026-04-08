La línea de colectivos 148 volvería a funcionar la próxima semana

Hoy se realizó una audiencia en el Ministerio de Capital Humano, donde la nueva concesionaria, La Central de Vicente López, se comprometió a incorporar los 421 trabajadores de la anterior operadora, El Nuevo Halcón, que se hará cargo de pagar las deudas salariales que generó.
La reanudación de los servicios de la línea de colectivos 148 -que une Plaza Constitución con San Francisco Solano y Florencio Varela y están paralizados desde hace 3 meses- se sigue demorando, y podría producirse en algún momento de la próxima semana, a cargo de su nuevo concesionario, La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial.
En los trámites administrativos para que eso ocurra, hoy se realizó una audiencia en el Ministerio de Capital Humano, en la que participaron representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la que operaba la 148, El Nuevo Halcón Sociedad Anónima y La Central de Vicente López.
En el encuentro, se confirmaron los compromisos acordados en la reunión realizada hace una semana en la Secretaría de Transporte. Uno de ellos es que la nueva propietaria de la 148 incorporará a los 421 trabajadores, respetando su antigüedad, condiciones laborales y el convenio colectivo vigente.
En cuanto a las remuneraciones adeudadas, El Nuevo Halcón se hará cargo de pagar lo que no abonó entre diciembre y marzo últimos, con un plazo máximo de dos meses para regularizar la situación. En tanto La Central de Vicente López se comprometió a a realizar pagos a cuenta de los salarios adeudados, en acuerdo con la UTA.
Por otra parte, los participantes de la audiencia en Capital Humano acordaron crear una mesa de diálogo para resolver temas operativos y laborales, y realizar una nueva reunión el próximo miércoles, para verificar el cumplimiento de lo comprometido.
Por otra parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, se reunió con el dueño de La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, Marcelo Zbikoski, con el objetivo de examinar el plan de readecuación de las tareas tras más de tres meses sin servicio.
El secretario general de Gestión Pública del municipio, Christian Rodríguez, precisó: “Ante la situación de emergencia y cese de la actividad de unidades con El Nuevo Halcón Sociedad Anónima, hubo un primer encuentro donde nos detallaron los avances en el proceso administrativo. Además, reiteramos la principal solicitud del Intendente: conservar las fuentes laborales, la categoría y antigüedad de los trabajadores”.
“La problemática, cuya incumbencia siempre perteneció al Estado nacional, afectó a la ciudadanía durante un largo período de tiempo. Si bien el Municipio no tuvo potestad de definir la concesión ni los itinerarios, fue determinación del Ejecutivo varelense darle seguimiento y prioridad al tema”, repasó el funcionario.
El director de la compañía, Gabriel Castro, garantizó “la continuidad de los trayectos anteriores en el territorio varelense”. “Las próximas semanas, proyectamos el funcionamiento de móviles destinados a restablecer el recorrido perteneciente a La Capilla”, afirmó sobre la reestructuración paulatina de la operatividad. Además de Watson, Rodríguez, Zbikoski y Castro, participaron de la reunión el titular de la cartera de Gobierno, Daniel Dono Leidi y la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro.
Como informó este medio, el dueño de La Central de Vicente López, Marcelo Zbikoski, es hermano de Eduardo y Javier Zbikoski, quienes están al frente del Grupo Metropol, que han ido sumando líneas en toda el área metropolitana. El origen de los tres hermanos es la ciudad de Posadas, donde literalmente controlan a través de distintas firmas todo el transporte urbano, e incluso el único tren internacional de Argentina, que une la capital misionera con Encarnación, en Paraguay.
La Central de Vicente López, que utiliza el nombre de fantasía Misión Buenos Aires tiene a su cargo cuatro líneas de concesión nacional -114, 129, 143 y 197- y dos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 61 y 62, todas las cuales pertenecían al grupo Plaza, de los hermanos Cirigliano, que también a través de Trenes de Buenos Aires (TBA) operaban las líneas Mitre y Sarmiento y llegaron a tener a su cargo el Tren Pilar-Paso de los Toros (Uruguay) y el tren Pilar-Apóstoles (Misiones). Además el grupo controlaba otras líneas de micros del área metropolitana y empresas de ómnibus de larga distancia.
Pero la Tragedia de Once -ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren al llegar a la terminal del barrio capitalino no se detuvo y colisionó con el paragolpes, con un saldo de 51 muertos y 789 heridos- provocó que los Cirigliano dejaran toda la operación del transporte, generando graves inconvenientes en el conurbano, en la zona Sur -por la interrupción de la línea 197- y en el Oeste, donde además del ferrocarril manejaba a través de su controlada Ecotrans numerosas líneas de autotransporte.
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