La Matanza: Fernando Espinoza y Axel Kicillof entregaron móviles policiales

“El trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el Gobierno local y la Justicia de La Matanza nos viene brindando muy buenos resultados para todas las familias y toda la comunidad”, indicó Fernando Espinoz, quien también es presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

“Eso tiene que ver con más inversión en tecnología: 6000 cámaras de seguridad, 1500 paradas seguras, el anillo digital con lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial, más de 40 mil luminarias y más de 20 mil alarmas vecinales”, sostuvo Fernando Espinoza y subrayó: “La mayor inversión de toda la historia en seguridad”.

En ese marco, Axel Kicillof señaló: “Venimos a acompañar a Fernando con esta nueva entrega de vehículos, de equipamiento para la policía, para la seguridad de La Matanza. Hay pocos intendentes en esta provincia y en este país que están tan dedicados a la cuestión de llevarles seguridad a cada barrio, a cada esquina de su distrito, como Fernando Espinoza.”.

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario hizo referencia a los últimos datos de la Procuración bonaerense en materia de seguridad y afirmó: “El procurador general de la provincia de Buenos Aires comunicó que La Matanza es el departamento judicial con menos delitos de homicidio en la provincia, por habitante, y eso es un trabajo conjunto. Pero la verdadera seguridad no es una estadística, la verdadera seguridad es la tranquilidad de nuestras familias”.

Al finalizar el acto en San Justo, Fernando Espinoza resaltó: “Mientras Milei abandona al pueblo argentino, lo desprotege y lo deja sin inversión, acá hay un Gobernador y un Gobierno local que hacen todo lo contrario”, y por último se dirigió al Presidente: “Milei: no se hace política con la seguridad. Con la seguridad se cuida a nuestro pueblo, se protege a nuestros chicos, se protege a nuestros abuelos, se protege a nuestros trabajadores, se protege a nuestros comerciantes y a nuestros comerciantes y empresarios”.