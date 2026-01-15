Los Reyes Magos llegaron a La Matanza y llevan alegría a niñas y niños con la entrega de 100 mil juguetes

Como es habitual cada mes de enero, con la llegada de los Reyes Magos, el Gobierno local, bajo la conducción del intendente Fernando Espinoza, lleva a cabo diversas entregas de juguetes en 80 plazas, parroquias, hospitales y templos evangélicos del distrito. Esta acción se suma al megaoperativo realizado en Navidad, alcanzando un total de 200 mil juguetes entregados a niñas y niños de La Matanza. La distribución de regalos durante las fiestas es un momento esperado por todas las vecinas y vecinos, y se lleva adelante gracias a la colaboración de cientos de jóvenes voluntarios y voluntarias.

“Como intendente, no hay nada que me haga más feliz que ver la sonrisa de las niñas y los niños cuando ven a los Reyes Magos y reciben sus regalos, es una imagen inigualable", expresó Fernando Espinoza y añadió: "En un contexto económico tan complicado, lo más gratificante es poder brindar felicidad a nuestras chicas y nuestros chicos y un alivio a las familias”.

"Ver a más de 100 mil niñas y niños recibir un regalo y celebrar el Día de Reyes con tanta felicidad es un verdadero orgullo, y lo logramos también gracias a los empresarios y comerciantes de La Matanza que cada año ayudan a que todo esto sea posible”, expresó el Intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

"Con la llegada de los Reyes Magos estamos llevando cientos de miles de juguetes a todos los rincones de La Matanza" destacó Fernando Espinoza y agregó: "La emoción y la alegría de los más chiquitos, nos llenan de fuerzas para seguir adelante, es un momento que no se olvidan jamás ”.

“Estos momentos inolvidables y llenos de ilusión, sin dudas nos muestran que hay otro camino, con unidad, con solidaridad y siempre con amor para alcanzar la Argentina que soñamos”, concluyó Fernando Espinoza.