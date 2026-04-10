Conmoción en Merlo: quién era Maitena Garófalo, la adolescente que fue hallada muerta tras desaparecer

A esto se suma otro dato relevante para la causa: había programado correos electrónicos para que fueran enviados en fechas posteriores, lo que refuerza la hipótesis de que su decisión habría sido planificada con antelación.

La investigación: hipótesis, mensajes y las últimas imágenes

La principal línea de investigación sostiene que se trataría de un suicidio, ya que el cuerpo fue hallado sin signos de violencia en el lugar. No obstante, los investigadores no descartan otras variables y buscan determinar si existió algún tipo de intervención externa.

En ese sentido, uno de los puntos más sensibles de la causa está vinculado al contenido de su teléfono. Según denunció la familia, se detectaron chats y llamadas provenientes de números extranjeros, en los que presuntamente la incitaban a escaparse y abordaban el suicidio como algo cotidiano.

De acuerdo con lo que trascendió, se trataría de personas con identidades falsas, cuyos datos aún no pudieron ser determinados. La hipótesis que se analiza es que podrían haber influido en la decisión de la adolescente, lo que abre una línea de investigación por posible instigación.

En paralelo, las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir sus últimos movimientos. Una de las grabaciones la muestra caminando sola por Merlo cerca de las 8:20, en la zona de Bicentenario y Perú, sin compañía y sin señales de haber sido forzada.

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Otras imágenes la ubican dirigiéndose hacia la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde habría abordado un tren alrededor de las 9:15 con destino a Las Heras. Todo el recorrido quedó registrado a partir de registros aportados por vecinos y cámaras de la zona.

Finalmente, los investigadores creen que tras llegar a esa localidad se dirigió por sus propios medios al descampado donde fue encontrada. La causa quedó en manos de la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido.