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Conmoción en Merlo: quién era Maitena Garófalo, la adolescente que fue hallada muerta tras desaparecer

La joven había salido de su casa rumbo a la escuela, pero nunca ingresó y dejó una serie de mensajes que hoy son clave en la causa.

Maitena Luz Rojas Garófalo tenía 14 años y vivía en Merlo, donde asistía a la Escuela de Educación Secundaria N°16. Como cada mañana, el miércoles había salido rumbo al colegio junto a su hermana mayor, en una rutina habitual que nunca hacía prever un desenlace trágico.

Al llegar a la puerta del establecimiento, le dijo a su hermana que ingresara sola porque debía saludar a una amiga. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien de su entorno cercano la vio. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda tras confirmarse que la adolescente nunca había entrado a clases.

Horas más tarde, la peor noticia se confirmó: Maitena fue encontrada sin vida en un descampado de General Las Heras, lo que generó una profunda conmoción en su familia, en su escuela y en toda la comunidad que seguía de cerca el caso.

Antes de irse de su casa, había dejado al menos nueve cartas de despedida, en las que expresaba su deseo de “estar en un lugar tranquilo”. Además, dejó su celular junto a un papel con la contraseña, lo que evidenciaría una intención de que sus seres queridos accedieran a su contenido.

A esto se suma otro dato relevante para la causa: había programado correos electrónicos para que fueran enviados en fechas posteriores, lo que refuerza la hipótesis de que su decisión habría sido planificada con antelación.

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La investigación: hipótesis, mensajes y las últimas imágenes

La principal línea de investigación sostiene que se trataría de un suicidio, ya que el cuerpo fue hallado sin signos de violencia en el lugar. No obstante, los investigadores no descartan otras variables y buscan determinar si existió algún tipo de intervención externa.

En ese sentido, uno de los puntos más sensibles de la causa está vinculado al contenido de su teléfono. Según denunció la familia, se detectaron chats y llamadas provenientes de números extranjeros, en los que presuntamente la incitaban a escaparse y abordaban el suicidio como algo cotidiano.

De acuerdo con lo que trascendió, se trataría de personas con identidades falsas, cuyos datos aún no pudieron ser determinados. La hipótesis que se analiza es que podrían haber influido en la decisión de la adolescente, lo que abre una línea de investigación por posible instigación.

En paralelo, las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir sus últimos movimientos. Una de las grabaciones la muestra caminando sola por Merlo cerca de las 8:20, en la zona de Bicentenario y Perú, sin compañía y sin señales de haber sido forzada.

Revelan las últimas imágenes con vida de Maitena la chica de 14 (1)

Otras imágenes la ubican dirigiéndose hacia la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde habría abordado un tren alrededor de las 9:15 con destino a Las Heras. Todo el recorrido quedó registrado a partir de registros aportados por vecinos y cámaras de la zona.

Finalmente, los investigadores creen que tras llegar a esa localidad se dirigió por sus propios medios al descampado donde fue encontrada. La causa quedó en manos de la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido.

Revelan las últimas imágenes con vida de Maitena la chica de 14

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