La Provincia avanza con la renovación integral de la Ruta 4

Los trabajos se han fragmentado en cinco tramos estratégicos para minimizar el impacto en el tránsito, que oscila entre los 33.000 y 62.000 vehículos diarios:

Almirante Brown: Es el tramo más extenso con 13,3 kilómetros de intervención.

Lomas de Zamora y Esteban Echeverría: Suman 4,4 kilómetros, de los cuales 1,3 ya se encuentran terminados y el resto está en su fase final.

La Matanza: Cuenta con 4,3 kilómetros de obra activa.

Hurlingham: Se intervienen 4,1 kilómetros.

San Martín: Comprende un tramo de 1,7 kilómetros.

La obra no solo contempla la repavimentación y bacheo de la calzada principal, sino que introduce cambios significativos en la configuración vial. En los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, se realiza el ensanche de calzada y la construcción de calles colectoras de sentido único para separar el tránsito local del pasante.

Además, el proyecto técnico incluye la instalación de dársenas y refugios para el transporte público, colocación de nuevos semáforos y recambio de luminarias, sistemas de desagües pluviales para evitar anegamientos, y señalamiento horizontal y vertical actualizado.

Como parte de esta renovación estratégica, el gobierno bonaerense destacó la finalización en 2025 del viaducto Papa Francisco, en la intersección con la RP N° 16 (Almirante Brown). Esta obra, que había sido paralizada por la administración nacional con un 90% de avance, cuenta con una extensión de 1,4 kilómetros y permite un flujo constante sin interrupciones en uno de los puntos más críticos de la traza.

El Ministerio se encuentra analizando la expansión de estas mejoras en dos nuevos sectores: En La Matanza, desde la Rotonda de La Tablada hasta la Autopista Riccheri; y en San Martín, desde el puente de José León Suárez hasta la Avenida Triunvirato.

La consolidación de la Ruta 4 como el segundo anillo de circunvalación del AMBA busca no solo reducir los tiempos de viaje, sino también potenciar el desarrollo comercial de las áreas industriales y residenciales aledañas.