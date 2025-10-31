Lanús clasificó a la final de la Sudamericana y sueña con un nuevo título internacional

El Granate ganó gracias a una conversión de Rodrigo Castillo al promediar el complemento, tras una maniobra superlativa de Marcelino Moreno, aunque no exento de polémica, dado que el contragolpe que derivó en el grito del ex Gimnasia y Esgrima La Plata empezó con una mano polémica de Eduardo Salvio que el árbitro no cobró.

Por lo pronto, poco le importó al dueño de casa, que generó la satisfacción mayúscula de 40 mil hincha locales que se dieron cita en el marco de un desafío que no contó con presencia de simpatizantes del conjunto trasandino por una sanción impuesta por Conmebol por los incidentes en el partido con Independiente hace algunas semanas.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino arrancaron el compromiso con algunas dudas, pero se fueron disipando con el correr el reloj y especialmente en el segundo capítulo aceleraron para intentar destrabar el marcador.

La alegría llegó con una definición estelar del delantero que ya había sido figura hace una semana cuando aportó un doblete en el 2 a 2 del partido de ida. Y ahora corroboró el por qué es el titular, con la expectativa de replicar la historia el 22 de noviembre en Asunción.

Pero antes el Grana deberá pensar en la Copa de la Liga, donde también transita por una senda positiva, siendo vital lo que se avecina, el Clásico del Sur contra Banfield. Será el lunes, en el estadio Florencio Sola, y allí es factible que haya algunos cambios en relación al juego de este jueves, dado que se prevé dar descanso para lo que sigue en el calendario.