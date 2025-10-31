Lanús está en los play-off por la gloria en el Torneo Proyección

El equipo dirigido por Rodrigo Acosta, el hermano de Lautaro Acosta, necesitaba ganar su partido ante Atlético Tucumán por la última fecha de la zona B para clasificar a los octavos de final. Y con sufrimiento lo logró porque en tiempo de descuento superó por 2 a 1 al Decano en condición de local y se aseguró un lugar dentro de los 16 equipos que lucharán por el campeonato.

El combinado de la zona sur del conurbano bonaerense dependía de sí mismo, pero el gol de Olima para el conjunto norteño en el cierre del primer tiempo complicó los planes, ya que ese tanto lo dejaba afuera de todo porque Platense, su rival directo, ganaba desde temprano su desafío.

A pesar de eso, el equipo no se achicó y fue por la satisfacción. El primer paso de la remontada lo dio gracias al gol de Thiago Laplace, una pieza de renombre y que ya sabe lo que es ser convocado a la Selección Argentina en la plana juvenil.

Ese gol alimentó la confianza del plantel, pero seguía sin alcanzarle en un contexto en el que el Calamar se imponía a esa altura por 2 a 0. Sin embargo, continuó intentando y en tiempo de descuento llegó el gol de la clasificación gracias a Martín Corda.

Con este triunfo, Lanús terminó con 23 puntos, uno más que Platense, y se quedó con el último boleto de su zona, tras sumar siete victorias, dos empates y siete derrotas. Ahora, en los octavos de final del Torneo Proyección, se medirá con Boca, que terminó en el primer puesto del grupo A pese a que perdió con Tigre en la última presentación.