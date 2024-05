Lanús quiere firmar su pase de ronda ante Metropolitanos

Son dos competencias distintas y en las dos está ubicado de distinta manera, pero cuando el Granate salga a la cancha será imposible separa el clima interno que quedó instaurado tras la caída ante Independiente Rivadavia de Mendoza. La gente se la agarró y fuerte con el entrenador del Grana, Ricardo Zielinski, e hizo hincapié en la presencia de los más chicos dentro del primer equipo. La histórica relación de identificación de los jugadores de las inferiores con el club, que nació en 2007 de la mano de Ramón Cabrero, se hace presente cuando el equipo está en crisis y ante la Lepra se escuchó fuerte y claro el pedido a través de su tradicional cántico.

Tanto fue así que el propio DT no pudo esquivar el tema y afirmó: "Para que jueguen los chicos hay que esperar el momento. Hoy por hoy todavía no están preparados, y poner por poner no es mi estilo. En la medida que vea que tienen posibilidad van a tener su oportunidad. Esto no es, pones o no pones. Hay que ponerlos cuando estén en condiciones y uno piense que les hace un favor, no cuando la gente te presiona".

Cuestionado por las formas más que por los resultados, el Ruso se defendió: "Me parece que lo que estamos haciendo no es malo. A veces, uno tiene una expectativa desmedida. Nosotros vamos partido tras partido y siempre intentamos jugar bien. Pero no somos ni River ni Boca. Creo que vamos por un buen camino, con cosas por corregir y mejorar, pero también hay que mirar lo bueno que logramos. No hay que mirar solo lo malo. Tenemos que ver que es una situación complicada la de Lanús desde el principio, que era una situación mucho peor, y ahora, que la estamos peleando. A veces un poquito mejor y otras peor".

Paradójicamente, a diferencia del torneo local, donde el fantasma del promedio acecha, la Copa Sudamericana le muestra otra cara: El Granate marcha puntero e invicto en el Grupo G, que lidera con 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Si hoy gana y Ciuaba no suma de a tres, tendrá garantizada la cima de su tabla una jornada antes de la finalización de la fase inicial.

Este miércoles, el DT pondrá todos los titulares, buscará tres puntos y volverá a pensar en la competición doméstica, donde el lunes tendrá que visitar a un San Lorenzo tan necesitado como él.