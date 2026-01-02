Trasplante de hígado adulto número 70 en El Cruce

El procedimiento que permitió sellar esta marca se llevó a cabo bajo condiciones excepcionales durante la Navidad y requirió de un vuelo sanitario de urgencia para el traslado del órgano y la movilización inmediata de un equipo multidisciplinario que trabajó de forma ininterrumpida mientras la comunidad celebraba las festividades.

Además del éxito en el área hepática, la institución destacó el desempeño de su equipo de trasplante renal de adultos, que también lideró las estadísticas en el sector público durante 2025.

Este récord institucional se enmarca en un crecimiento generalizado de la donación de órganos en Argentina y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, el año 2025 cerró con niveles de donación superiores a los de la prepandemia, lo que ha permitido multiplicar las oportunidades de vida y fortalecer la red nacional de trasplantes.