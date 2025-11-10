Lanús tropezó en el debut en la Liga Argentina de básquet

Durante el primer tiempo ambos equipos tuvieron oportunidades, al principio el local sacó una luz de ventaja de 10 puntos que logró mantener hacia la mitad del segundo cuarto. Luego fue el turno del Granate de pasar a la acción y acortar la ventaja, con una defensa más ajustada y casi sin errores en la última línea para irse 34 a 31 al entretiempo con una distancia de apenas tres puntos.

Al inicio del segundo tiempo, el equipo de la zona sur del conurbano bonaerense pasó al frente con buenas acciones de Henry, Spearman y Franchino, los tres destacados de la visita en este encuentro. El dominio, por lo pronto, fue breve ya que el anfitrión logró retomar el timón con Lombardi en ofensiva y Pereyra en defensa, cuidando los rebotes sumado a los aportes de Tintorelli y Costa. Así es como se fueron al último parcial 48 a 43.

En el tramo final los conducidos por Julián Pagura lograron una mejor organización, no dejaron penetrar a la visita y capitalizando las oportunidades se pusieron en 14 puntos (máxima brecha entre ambos) a mediados del parcial. Desde allí lograron cerrar mejor el partido a pesar de un último sprint final de los dirigidos de Manuel Anglese que recortaron ocho tantos en los últimos dos minutos para finalizar el partido 69-63. La victoria fue entonces para los locales.

Ciclista, que venía de una derrota en su primer presentación, obtuvo su primer triunfo y viajará el lunes 10 a Rosario para enfrentar a Provincial. Por el lado de Lanús, continuará su gira por el noroeste de la Provincia de Buenos Aires y enfrentará el domingo 9 a Pergamino en busca de su primera victoria.