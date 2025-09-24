Lanzan campaña para concientizar sobre la donación de órganos

Se trata de Luciano, un muchacho recién salido de la adolescencia oriundo de San Francisco Solano, quien padece una grave afección que lo llevó a dicha necesidad inmediata. Su familia, asustada por todo lo vivido de imprevisto en los últimos meses, dio inicio a esta red para que aquellos que tienen la posibilidad de autorizar una donación, lo hagan sabiendo que están realizando una buena acción.

La misma se llama “Todos por Lucho” y tiene en el foco a este joven, que padece una dura afección en su corazón. Siguiendo su historia clínica, comenzó con una miocardiopatía y la misma le provocó un tromboembolismo pulmonar. Su cuadro se agravó, motivo por el que ingresó en lista de receptores y durante la jornada del martes, según le contó su madre a este medio, entró en el selecto grupo de quienes necesitan un órgano de manera urgente por sobre otros pacientes.

Cada segundo cuenta y es por ello que decidieron ir más allá para poder concientizar acerca de la donación, con el apoyo de toda la comunidad y la difusión inmediata a través de las distintas redes sociales.

“El mensaje es especialmente para aquellos padres que, en medio del dolor por la pérdida de un hijo, puedan considerar la posibilidad de transformar esa tragedia en un acto de amor inmenso, dándole esperanza a otra familia”, indicaron en el flyer difundido, acompañado de una foto del chico. Y allí agregaron que esto “permite a quienes lo necesiten tener una segunda oportunidad para vivir”.

Luciano está internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, que es pionero en este tipo de cirugías, en la unidad de cuidados críticos, con distintas medicaciones suministradas y monitoreado las 24 horas del día. Las cifras de trasplantes de diversos órganos realizados en lo que va del 2025 son realmente altas y tienen mucha confianza de que pronto podrá ser intervenido y que su destino tendrá un giro positivo.

Según contó la mujer, el joven está de buen humor y llena de orgullo a sus familiares por la valentía con la que afronta este presente, a pesar de todas las dificultades, lo cual es muy importante. Es por ello que nota esencial que se concientice acerca de la práctica, que puede ser dura de asimilar al principio por los familiares del fallecido, pero un alivio grande con el paso del tiempo sabiendo que le regalaron vida a otra persona.