Puesta en valor para el SUM del Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio

"Recorrimos la refacción integral del SUM del CPA Leonardo Favio, un espacio emblemático de Bernal, de encuentro cultural y de comunidad. Seguimos poniendo en valor la historia, la cultura y los lugares que son de todos y todas las quilmeñas", expresó Mendoza, acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery.

La obra contempla la limpieza de fachadas, arreglos de filtraciones de los pisos y el agregado de luminarias. Se realizará allí también la reparación y puesta en marcha de los dos grupos de calderas que tiene el establecimiento. A su vez, en ese espacio también se está trabajan en las mejoras de la fachada exterior y en la puesta en valor de un aula, que es un cerramiento que se llevará adelante para que funcionen distintas actividades.

El CPA Leonardo Favio fue inaugurado el 27 de noviembre de 2012, y desde entonces forma parte del programa cultural del Municipio de Quilmes y tiene el objetivo de proyectar contenidos de producción local para que logre representar y construir ampliamente la identidad quilmeña. También tiene la finalidad de promover la formación sostenible en oficios de la industria audiovisual, por lo que se brindan allí talleres barriales, conferencias, espectáculos, muestras e intervenciones artísticas.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez; la directora del CPA Leonardo Favio, Danila Imbrogno, y su par de Espacios Culturales, Marisol Vecchi, el director general de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli.