Lanzaron colecta solidaria para ayudar a familia que perdió todo al incendiarse su casa

Es por ello que abrieron un canal de ayuda y, quienes quieran transferir a la cuenta de Mariela Elisa Gómez, pueden hacerlo a través de plataformas digitales al alias TENIS.PASTO.GOMA.

Por otro lado, en caso de querer donar ropa u otros elementos, deben comunicarse directamente al 113-018-7192 y allí hablarán con una de las responsables de la familia.

Se trata de un nuevo episodio que tuvo lugar en el lado oeste quilmeño, a solo una semana de otro evento similar en el cual un padre sufrió la pérdida total de su casilla. En épocas de consumo en exceso de garrafas y estufas eléctricas debido a las bajas temperaturas, las explosiones y los cortocircuitos que derivan en llamaradas son frecuentes en el distrito y sus alrededores. En sintonía a este suceso, acudieron los Bomberos Voluntarios locales y combatieron con las llamas, aunque no pudieron cargar con todo.

Ocurrió en una finca situada en Carlos Pellegrini 4496, llegando a la esquina con la calle 395, del barrio Kolynos. Fue durante el fin de semana que por causas que no se aclararon, un incendio comenzó en una de las habitaciones y, a raíz de eso, un matrimonio con sus tres hijos, todos menores de edad, tuvieron que salir rápidamente para no morir sofocados. Así las cosas, sufrieron pérdidas materiales totales y deben comenzar de cero su vida nueva. Sin embargo, es importante resaltar que no hay heridos ni víctimas fatales.

Se trata de Mariela y Gastón, padres de niños de 7, 9 y 13 años. Gracias al accionar de sus vecinos, familiares y la comunidad educativa del colegio Sagrada Familia, iniciaron una colecta solidaria de objetos, ya sea ropa, muebles, materiales de construcción y demás, como así también dinero, para lograr salir adelante cuanto antes. El caso tuvo gran repercusión en redes sociales y rápidamente los ciudadanos quilmeños se pusieron a disposición de las víctimas en este durísimo momento que les toca atravesar.