Lautaro Maldonado se acerca a Instituto de Córdoba para jugar la Liga Profesional

Tras conseguir su pase en Temperley, el Laucha fue cedido a préstamo a San Martín de Burzaco en 2024, donde fue un pilar en la permanencia de la categoría. En ese paso, se destacó en la Copa Argentina al atajarle un penal a Santiago Sosa de Racing.

Su gran momento llegó en Ferro Carril Midland, donde consiguió marcas sorprendentes para ser campeón de los torneos Apertura y Clausura, logrando el ascenso directo a la Primera Nacional. Su llegada a Instituto se daría en el contexto de la partida de otro ex "Gasolero", Joaquín Papaleo, y competiría por el puesto con Manuel Roffo, a quien le resta un año de contrato.