Lautaro Maldonado se acerca a Instituto de Córdoba para jugar la Liga Profesional

El arquero, surgido en el Celeste y figura del ascenso de Midland, está a un paso de firmar un contrato por tres años con La Gloria.
El arquero Lautaro Maldonado se encuentra muy cerca de dar el salto a la Liga Profesional tras captar el interés de Instituto de Córdoba. Su destacada temporada en Ferro Carril Midland llamó la atención del equipo cordobés, que le ofrecería un contrato por tres años al exjugador de Temperley. Maldonado, de 24 años y oriundo de Adrogué, comenzó su formación en el Gasolero en 2012. Fue promovido al plantel profesional en 2017 por Gustavo Álvarez y realizó su primera pretemporada en 2018 bajo las órdenes de Gastón Esmerado, debutando finalmente en 2022.
Tras conseguir su pase en Temperley, el Laucha fue cedido a préstamo a San Martín de Burzaco en 2024, donde fue un pilar en la permanencia de la categoría. En ese paso, se destacó en la Copa Argentina al atajarle un penal a Santiago Sosa de Racing.
Su gran momento llegó en Ferro Carril Midland, donde consiguió marcas sorprendentes para ser campeón de los torneos Apertura y Clausura, logrando el ascenso directo a la Primera Nacional. Su llegada a Instituto se daría en el contexto de la partida de otro ex "Gasolero", Joaquín Papaleo, y competiría por el puesto con Manuel Roffo, a quien le resta un año de contrato.
comentar