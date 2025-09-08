Leo Nardini es el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires

A nivel provincial, Fuerza Patria obtuvo el 47,11% de los votos, triunfando en 6 de las 8 secciones, seguida por La Libertad Avanza con el 33,81%, Somos Buenos Aires con el 5,4%, el Frente de Izquierda con el 4,4%.

Tras la contundente victoria, Nardini aseguró: “Orgulloso de estar con compañeras y compañeros que todos los días se esfuerzan porque creo que las vecinas y los vecinos han premiado la constancia, la gestión, el esfuerzo de todos los días, más allá de las adversidades. Y el respeto. Porque nosotros somos una fuerza política que nunca le faltó el respeto a nadie. Pueden pensar igual o diferente, nos pueden votar o no. Pero nosotros gobernamos para todo el mundo, y eso la gente lo ha valorado”.

"Siempre dejamos todo, no especulando un resultado electoral. Y esta vez, y con las dificultades que hay, nos quedan más de 20 obras por inaugurar de acá a fin de año, y eso es gracias a la gente”, agregó.

"Tenemos que seguir mejorando"

Con esta victoria, Nardini reafirmó su liderazgo y el respaldo de la gente a su gestión que, desde 2015, transformó profundamente el distrito.

Pese a la contundente victoria, el intendente de Malvinas Argentina convocó a seguir trabajando, como siempre, en favor de los vecinos. “Mañana nosotros vamos a estar en la calle, como siempre. Con cada obra que tenemos que llevar adelante, con los programas deportivos, las cuestiones educativas, con la salud y la seguridad, todo lo que tenemos que seguir mejorando. Nosotros no desconocemos eso, ese es el peronismo de Malvinas Argentinas” destacó Leo Nardini.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 08.54.22

Obra pública, salud y seguridad

Durante los últimos nueve años, la gestión de Nardini se basó en tres pilares fundamentales: obra pública, salud y seguridad. Se pavimentaron más de 5.400 cuadras, se recuperaron más de 70 espacios públicos y actualmente hay más de 40 obras en marcha, muchas de ellas realizadas con recursos propios ante el retiro del financiamiento nacional.

En salud, el municipio invierte de forma constante en infraestructura, la incorporación de equipamiento de última tecnología y ampliación de servicios, posicionando a Malvinas como referente regional.

En materia de seguridad, el distrito cuenta con más de 140 patrullas activas y un sistema de monitoreo con más de 1.400 cámaras distribuidas en todo el distrito.

Transformación digital y promoción cultural

Además, Malvinas Argentinas viene desarrollando la transformación digital del Estado local e impulsando la promoción de lo cultural y lo recreativo como espacios de encuentro y construcción de identidad. Eventos deportivos, culturales y sociales de acceso libre y calidad consolidan una política pública que piensa en la comunidad.

El liderazgo de Leo Nardini, como primer candidato a concejal de Fuerza Patria, fue clave para la campaña, que se centró en el contacto directo con los vecinos, el repaso y la defensa de lo construido y el compromiso de que “Malvinas va por más”.

El intendente volvió a obtener un impresionante respaldo. “Estamos llamados a defender con el voto lo que nos costó construir”, dijo Nardini al presentar la lista. Los resultados de este domingo ratificaron sus estrategia electoral.