Leo Nardini y Luis Vivona presentes en el 8° Encuentro de Productores Vitivinícolas en Malvinas Argentinas

El evento contó con la participación de pequeños y medianos productores, instituciones históricas como el Centro de Enólogos de Buenos Aires y la Escuela de Sommeliers del Centro Municipal de Estudios de Malvinas Argentinas, que tuvo a su cargo las catas para elegir al mejor vino bonaerense.

Una de las grandes novedades fue la incorporación del Grupo Peñaflor, líder nacional y referente internacional, que estableció recientemente una bodega en la provincia y que por primera vez participó de este encuentro. Su presencia marcó un hito, ya que permitió tender puentes entre proyectos locales y una compañía con alcance global, generando nuevas oportunidades comerciales y de exportación.

Luis Vivona, impulsor de la Ley de Vino Buenos Aires y autor del libro homónimo premiado internacionalmente en los Gourmand Awards, subrayó: “Su presencia (Grupo Peñaflor) no solo jerarquiza el encuentro, sino que abre la posibilidad de tender puentes entre productores locales y una empresa con capacidad de exportación global. Significa generar nuevas oportunidades comerciales, potenciar la calidad de nuestros vinos y demostrar que Buenos Aires tiene todo para competir en el mercado internacional”.

Además, Vivona remarcó el valor social y económico de esta iniciativa: “Realizar estos encuentros es clave para toda la Provincia porque potencian la producción local, abren puertas al enoturismo y la gastronomía, generan trabajo, desarrollo económico, y fortalecen la identidad cultural bonaerense”. También agradeció el acompañamiento del intendente Leo Nardini y de los productores, bodegueros y sommeliers que participaron de esta edición.

El futuro Mercado Gastronómico de Malvinas Argentinas

El Encuentro de Productores Vitivinícolas se llevó adelante en el predio que será el futuro Mercado Gastronómico de Malvinas Argentinas, reforzando la apuesta por un espacio que combine producción, turismo y cultura en la Provincia de Buenos Aires.

Durante la apertura, el intendente Leo Nardini destacó: “Hoy pudimos, además de hacer este gran evento, mostrar un avance de lo que será el Mercado Gastronómico en el Predio Municipal que ya viene muy avanzado, y le va a dar un valor agregado a la zona para que las familias puedan pasear”. En la misma línea, Eduardo Tuite de la Bodega Gamboa subrayó que “en la provincia de Buenos Aires se está viviendo un boom para nuestro sector, hay más de 50 proyectos vitivinícolas en la provincia”.

Por su parte, Valeria Strozzi, jefa de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor, afirmó: “Es un placer estar presentes, la provincia tiene mucho para ofrecer. Luis es el gran embajador de todo esto, impulsa el desarrollo, y es un gran referente”. A su vez, el periodista especializado en vinos Marcelo Chocarro valoró que “estas políticas van al son de todo el movimiento que tiene hoy el vino”.

Manuela Parra, presidenta de la cámara "Viñas y Bodegas Bonaerenses", expresó: "Este tipo de encuentros es fundamental para que podamos contar en primera mano qué es lo que venimos haciendo en todo este tiempo. Hay mucha experiencia para poder transmitir. Todo este trabajo confluye en algo muy importante, que es tener visibilidad"