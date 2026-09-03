Leo Nardini y Sergio Uñac coincidieron en la importancia de la cultura para el futuro

Con @sergiounac coincidimos en la importancia de la cultura para el futuro del país



Y junto a @luisvivona recorrimos los avances del futuro Teatro Municipal de Malvinas Argentinas porque creemos que la cultura es desarrollo.



Por eso seguimos desarrollando obras que generan… pic.twitter.com/kPD4nNkfWQ — Leo Nardini (@Nardini_Leo) September 3, 2026

Durante la recorrida, el Intendente subrayó que la identificación entre ambos responde a la posibilidad de dar continuidad a las obras a partir de una administración responsable: “Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro”.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar la difícil situación que atraviesan las familias argentinas, marcada por la caída de salarios, la morosidad y la falta de empleo, con consecuencias sociales y de salud mental. También remarcaron la necesidad de retomar políticas públicas duraderas que impulsen infraestructura y desarrollo comunitario.

Al terminar la jornada Nardini concluyó: “Eso es lo que Sergio puede ver de primera mano, y que muchos desarrollan a lo largo del país. Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”.