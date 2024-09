Leonardo Lemos se hace cargo del plantel de Los Andes

Con un historial que incluye experiencia en la Primera Nacional y la B Metropolitana, Lemos tiene un recorrido que destaca su capacidad para manejar situaciones complejas. Comenzó de manera interina en Quilmes, donde tuvo varias etapas al mando, destacándose en la temporada 2019 cuando salvó al equipo del descenso. Entre sus logros más significativos está el ascenso al Nacional con Sacachispas en 2021, tras vencer a Colegiales en una dramática final por penales. Su última experiencia fue dirigiendo a Brown de Puerto Madryn este mismo año.

Este lunes será su primer día al frente de un equipo que atraviesa un complicado Torneo Clausura, en caída libre y con varias bajas por lesión que complican aún más el panorama para la recta final del campeonato. Lemos tendrá el desafío no solo de mejorar el rendimiento deportivo del equipo, sino también de recuperar el ánimo de un plantel que necesita con urgencia sumar victorias y confianza. Su debut como técnico de Los Andes será este domingo en el Eduardo Gallardón, donde enfrentarán a Acassuso.

"Me siento orgulloso de venir a este club. No podía decirle que no a Los Andes. Tuve muchas ofertas de categorías superiores, pero ni bien me llamaron, no lo dudé mucho. Estoy ante una posibilidad de poder lograr algo importante en esta gran institución", comentó Lemos en diálogo con Deportes del Sur, dejando clara su motivación para este nuevo desafío.