Lisa fue confirmado como el nuevo técnico de Arsenal

Su salida del Tricolor dejó una suerte de sabor amargo para los hinchas y dirigentes, que estimaban que su presencia garantizaría el regreso a la segunda categoría. Con otra mirada y con la certeza de que los proyectos se construyen antes que los resultados, desde las oficinas del Julio Humberto Grondona pensaron en él como para comenzar a construir una identidad. Con su llegada confirmada, la CD y el cuerpo técnico comenzarán de inmediato las gestiones para definir las altas y bajas de un plantel que deberá afrontar una competencia sumamente exigente.

Lisa cuenta con una vasta trayectoria en las categorías de ascenso, habiendo dirigido previamente a Defensores de Cambaceres, Fénix, San Telmo, Atlanta, Almagro, Talleres de Remedios de Escalada y UAI Urquiza, además de su etapa formativa en las inferiores de Gimnasia La Plata. Su experiencia más reciente fue al frente de Brown de Adrogué, donde cumplió una campaña destacada al finalizar en la décima posición de la tabla anual. En el conjunto tricolor, el entrenador cosechó trece victorias, quince empates y doce derrotas, quedando a tan solo un punto de lograr la clasificación al torneo reducido.